به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، نشریه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که اسرائیل به آمریکا اطلاع داده است که صبح دوشنبه گذرگاه غزه را بازگشایی خواهد کرد.
آکسیوس همچنین به نقل از مقامات اسرائیلی اعلام کرد که تصمیم به بستن گذرگاههای نوار غزه پس از فشار دولت ترامپ لغو شد و تحویل کمکها از سر گرفته خواهد شد.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد که اسرائیل قول داده است که فردا صبح گذرگاههای نوار غزه را بازگشایی کند.
این خبر در حالی است که این رسانه صهیونیستی پیشتر به نقل از یک منبع سیاسی اعلام کرده بود: گذرگاه رفح تا زمانی که شاهد بازگشت اجساد اسرا توسط حماس با سرعت معقول نباشیم، باز نخواهد شد. اسرائیل امروز به دلیل بمباران شدید، عبور و مرور کامیونهای حامل کمک را متوقف کرد و پس از پایان بمباران، آن را از سر خواهد گرفت.
سیانان هم قبلا به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده بود که نتانیاهو دستور توقف کمک به غزه را تا اطلاع ثانوی صادر کرده است.