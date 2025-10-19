En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عقب‌نشینی نتانیاهو با فشار ترامپ

نشریه آکسیوس گزارش داد که تصمیم رژیم صهیونیستی برای بستن گذرگاه‌های نوار غزه پس از فشار دولت ترامپ لغو شده و ارسال کمک‌ها به این باریکه از فردا دوشنبه از سر گرفته خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۹۸
| |
931 بازدید
عقب‌نشینی نتانیاهو با فشار ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، نشریه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که اسرائیل به آمریکا اطلاع داده است که صبح دوشنبه گذرگاه غزه را بازگشایی خواهد کرد.

آکسیوس همچنین به نقل از مقامات اسرائیلی اعلام کرد که تصمیم به بستن گذرگاه‌های نوار غزه پس از فشار دولت ترامپ لغو شد و تحویل کمک‌ها از سر گرفته خواهد شد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد که اسرائیل قول داده است که فردا صبح گذرگاه‌های نوار غزه را بازگشایی کند.

این خبر در حالی است که این رسانه صهیونیستی پیشتر به نقل از یک منبع سیاسی اعلام کرده بود: گذرگاه رفح تا زمانی که شاهد بازگشت اجساد اسرا توسط حماس با سرعت معقول نباشیم، باز نخواهد شد. اسرائیل امروز به دلیل بمباران شدید، عبور و مرور کامیون‌های حامل کمک را متوقف کرد و پس از پایان بمباران، آن را از سر خواهد گرفت.

سی‌ان‌ان هم قبلا به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده بود که نتانیاهو دستور توقف کمک به غزه را تا اطلاع ثانوی صادر کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل غزه رفح گذرگاه رفح بازگشایی کمک های بشردوستانه
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام ویتکاف به اسرائیل درباره غزه و حماس
جلوگیری از ورود کمک‌ها به غزه با دستور نتانیاهو
نقض آشکار آتش‌بس؛ تداوم حملات رژیم اسرائیل به غزه
حملات سنگین جدید علیه حماس در راه است
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، حماس را تهدید کرد
مخالفت شدید نتانیاهو با بازگشایی گذرگاه رفح
زمان بازگشایی گذرگاه مرزی رفح از سوی مصر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
استخوان‌سازی با چای
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۷۱ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۵۴ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005bN4
tabnak.ir/005bN4