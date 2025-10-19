En
تصادف هولناک پژو با تیبا در جاده اهواز با ۶ کشته

رئیس اورژانس آبادان گفت: در حادثه‌ای دلخراش بر اثر برخورد شدید میان دو خودروی سواری پژو پارس و تیبا در محور خرمشهر به اهواز، ۶ نفر جان خود را از دست دادند و یک کودک ۶ ساله مصدوم شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۹۱
| |
591 بازدید
تصادف هولناک پژو با تیبا در جاده اهواز با ۶ کشته

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، یاسین افرا، رئیس اورژانس آبادان در این رابطه اظهار کرد: این سانحه در محدوده جاده امام جعفر صادق(ع)، کیلومتر ۳۰ به وقوع پیوست. گزارش تصادف به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اطلاع داده شد که ضمن فعال‌سازی مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه، بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور عوامل اورژانس در صحنه حادثه، متأسفانه ۶ نفر از سرنشینان خودروها در صحنه جان خود را از دست دادند.

افرا گفت: جان‌باختگان شامل دو مرد ۳۶ و ۴۵ ساله (تبعه عراق)، یک مرد ۳۵ ساله ایرانی، یک خانم حدوداً ۴۰ ساله ایرانی و یک خانم ۳۰ ساله به همراه دختر ۶ ساله (هر دو تبعه عراق) بودند.

وی افزود: در این سانحه همچنین یک پسر بچه ۶ ساله به‌شدت مصدوم شد که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی‌عصر(عج) خرمشهر منتقل شده و اکنون تحت اقدامات پیشرفته درمانی قرار دارد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: بی‌احتیاطی و خستگی راننده همچنان از عوامل اصلی بروز تصادفات مرگبار در جاده‌های منطقه است.

اهواز تصادف تصادف شدید پژو 405 تیبا کشته و مصدوم جانباختگان خبر فوری
