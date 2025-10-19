به گزارش تابناک به نقل از فارس، رسانههای عبری اعلام کردند که کابینه نتانیاهو با توصیه ارتش این رژیم برای متوقفسازی ورود کمکهای انسانی به نوار غزه تا اطلاع ثانوی موافقت کرده است.
شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست گزارش داد که کابینه نتانیاهو همچنین تصمیم گرفته تمام گذرگاههای منتهی به نوار غزه را مسدود کند.
رادیو ارتش اسرائیل هم خبر داد که جلسات محاکمه نتانیاهو برای روزهای دوشنبه و سهشنبه این هفته به دلیل جلسات سیاسی پیشبینی شده و غیبت یکی از قضات لغو شده است.
روزنامه اسرائیل هیوم نیز گزارش داد که ارتش این رژیم تاکنون بیش از ۱۳۰ هدف را در نوار غزه با بمباران کرده است.
در همین رابطه، وبسایت اکسیوس به نقل از منابع مطلع نوشت که رژیم صهیونیستی پیش از انجام حملات علیه غزه، دولت ترامپ را در جریان این امر گذاشته بود.
اکسیوس همچنین به نقل از یک مسئول آمریکایی خبر داد که دولت ترامپ رژیم صهیونیستی را تشویق به واکنشی متناسب و توام با خویشتنداری کرده است.
این مسئول آمریکایی تصریح کرد که هیچکس خواهان بازگشت جنگ نیست و اسرائیل میخواهد به حماس نشان دهد که هرگونه نقض توافقی بدون تبعات نخواهد بود.
وی گفت که دولت ترامپ نقش خود را در اجرای توافق صلح در غزه برای تضمین عدم فروپاشی آن به شکلی پررنگتر تقویت خواهد کرد.
ادعای رژیم صهیونیستی در نقض توافق آتشبس در حالی است که حماس طی روزهای گذشته همه اسرای زنده و تعدادی از اجساد اسرای کشته شده را تحویل داده و اعلام کرده است بیرون آوردن اجساد بقیه سرای صهیونیست از زیر آوارها و تونلها مستلزم زمان و تجهیزات ویژه آواربرداری است.
حماس ساعتی پیش در بیانیهای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از همان روز نخست امضای توافق، به نقض آن مبادرت ورزیده و طی آن ۴۶ فلسطینی راه به شهادت رسانده و بیش از ۱۳۰ نفر را مجروح کرده است.