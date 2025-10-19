En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جلوگیری از ورود کمک‌ها به غزه با دستور نتانیاهو

رژیم صهیونیستی در تداوم پیمان‌شکنی‌های خود، این بار با نقض توافق آتش‌بس در غزه اعلام کرده جلوی ورود کمک‌های انسانی به این باریکه را خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۸۳
| |
1530 بازدید
جلوگیری از ورود کمک‌ها به غزه با دستور نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رسانه‌های عبری اعلام کردند که کابینه نتانیاهو با توصیه ارتش این رژیم برای متوقف‌سازی ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه تا اطلاع ثانوی موافقت کرده است.

شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست گزارش داد که کابینه نتانیاهو همچنین تصمیم گرفته تمام گذرگاه‌های منتهی به نوار غزه را مسدود کند.

رادیو ارتش اسرائیل هم خبر داد که جلسات محاکمه نتانیاهو برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته به دلیل جلسات سیاسی پیش‌بینی شده و غیبت یکی از قضات لغو شده است.

روزنامه اسرائیل هیوم نیز گزارش داد که ارتش این رژیم تاکنون بیش از ۱۳۰ هدف را در نوار غزه با بمباران کرده است.

در همین رابطه، وب‌سایت اکسیوس به نقل از منابع مطلع نوشت که رژیم صهیونیستی پیش از انجام حملات علیه غزه، دولت ترامپ را در جریان این امر گذاشته بود.

اکسیوس همچنین به نقل از یک مسئول آمریکایی خبر داد که دولت ترامپ رژیم صهیونیستی را تشویق به واکنشی متناسب و توام با خویشتن‌داری کرده است.

این مسئول آمریکایی تصریح کرد که هیچکس خواهان بازگشت جنگ نیست و اسرائیل می‌خواهد به حماس نشان دهد که هرگونه نقض توافقی بدون تبعات نخواهد بود.

وی گفت که دولت ترامپ نقش خود را در اجرای توافق صلح در غزه برای تضمین عدم فروپاشی آن به شکلی پررنگ‌تر تقویت خواهد کرد.

ادعای رژیم صهیونیستی در نقض توافق آتش‌بس در حالی است که حماس طی روزهای گذشته همه اسرای زنده و تعدادی از اجساد اسرای کشته شده را تحویل داده و اعلام کرده است بیرون آوردن اجساد بقیه سرای صهیونیست از زیر آوارها و تونل‌ها مستلزم زمان و تجهیزات ویژه آواربرداری است.

حماس ساعتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از همان روز نخست امضای توافق، به نقض آن مبادرت ورزیده و طی آن ۴۶ فلسطینی راه به شهادت رسانده و بیش از ۱۳۰ نفر را مجروح کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل غزه آتش بس نقض آتش بس حماس محاصره کمک های بشردوستانه خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: دیروز ۱۵۳ تُن بمب بر سر غزه ریختیم!
سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران در این مقطع زمانی بسیار مهم است/ سلاح حشدالشعبی موضوعی داخلی است
حمله هوایی شدید به ۲۰ نقطه در غزه /شهادت ۱۵ فلسطینی
پیام ویتکاف به اسرائیل درباره غزه و حماس
عقب‌نشینی نتانیاهو با فشار ترامپ
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، حماس را تهدید کرد
نقض آشکار آتش‌بس؛ تداوم حملات رژیم اسرائیل به غزه
آکسیوس: حمله مجدد اسرائیل به غزه با اطلاع آمریکا
نتانیاهو: با اداره غزه توسط آمریکا موافقم
نتانیاهو: باید کمترین حد از کمک‌ها را وارد غزه کنیم
نتانیاهو: بدون آزادی اسرا هیچ آتش بسی نخواهد بود
نتانیاهو: با چالش‌های امنیتی بزرگی روبرو هستیم
واکنش حماس به اظهارات تازه نتانیاهو درباره غزه
تصویری از نتانیاهو که میان صهیونیست‌ها دست به دست می‌شود
جزئیات پذیرش طرح آتش بس ترامپ از سوی نتانیاهو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bMp
tabnak.ir/005bMp