زلنسکی خطاب به متحدان: در برابر روسیه تسلیم نشوید!

رئیس‌جمهوری اوکراین بار دیگر از متحدان خود در اروپا و آمریکا خواست تا در مقابل خواسته‌های روسیه ایستادگی کنند و تسلیم نشوند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر زلنسکی در بیانیه‌ای پس از بازگشت از کاخ سفید اعلام کرد: اوکراین به تروریست‌ها پاداش نخواهد داد. ما برای حفظ این وضعیت، روی متحدان‌مان حساب باز می کنیم.

وی خواستار اقدام قاطع متحدان اروپایی و آمریکایی علیه روسیه شد و بر برگزاری سریع‌تر نشست متحدان اوکراین تاکید کرد.

روزنامه واشنگتن‌پست در روزهای اخیر به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفت‌وگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، پایان جنگ اوکراین را منوط به کنترل کامل استان دونتسک اوکراین کرده است.

رئیس جمهوری اوکراین، در حالی از متحدان خود خواست از کوتاه آمدن برابر روسیه خودداری کنند که سفر وی به واشنگتن با ناکامی همراه بود.

زلنسکی که به امید بهره‌برداری از نارضایتی ترامپ از پوتین به واشنگتن سفر کرده بود، بدون دستاورد بازگشت. ترامپ در نشست اخیر با زلنسکی گفت که در حال حاضر قصد ندارد که موشک‌های کروز دوربرد تاماهاوک را در اختیار این کشور قرار دهد.