En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کرمان لرزید

عصر امروز زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در حوالی مردهک از توابع شهرستان عنبرآباد استان کرمان را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۷۴
| |
520 بازدید
کرمان لرزید

به گزارش تابناک به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری، ساعت ۱۸:۴۵، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری، در حوالی مردهک از توابع شهرستان عنبرآباد استان کرمان به وقوع پیوست.

از خسارات احتمالی تاکنون گزارشی منتشر نشده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمان زلزله زمین لرزه عنبرآباد خبر فوری
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع زلزله شدید در جنوب فیلیپین
زلزله بیاید تهران دوام نمی‌آورد
خسارت به اماکن مسکونی و بنا‌های تاریخی زواره
وقوع زمین‌لرزه‌ای بسیار شدید در فیلیپین
زلزله‌ ۳/۵‌ ریشتری در اردستان
آستارا لرزید
۲ زمین لرزه در کرمان به وقوع پیوست
استان کرمان لرزید
زلزله شدید استان کرمان را لرزاند
دو زمین لرزه پیاپی در عنبرآباد کرمان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
استخوان‌سازی با چای
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۷۱ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۵۴ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005bMg
tabnak.ir/005bMg