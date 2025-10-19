کرمان لرزید

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f8:\u06f4\u06f5\u060c \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f4.\u06f3 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f1\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0647\u06a9 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0628\u0639 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0646\u0628\u0631\u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.\n\u0627\u0632 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.