به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس آذربایجان غربی، رییس اورژانس آذربایجان غربی گفت: امروز ۲۷ مهر براثر برخورد یک دستگاه اتوبوس حامل دانشآموزان دختر با خودرو سواری ریو، در مسیر فلکه درستکار به سمت چهارراه آزادگان ارومیه ۱۰ نفر مصدوم شدند.
فرزین رضازاده در تشریح جزئیات این حادثه گفت: پس از اعلام موضوع به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ یک دستگاه آمبولانس سبک و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به محل اعزام شدند.
وی افزود: کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هر ۱۰ مصدوم این حادثه را که همگی دارای وضعیت عمومی مساعد بودند، توسط اتوبوسآمبولانس به مراکز درمانی ارومیه منتقل کردند.
رضازاده تأکید کرد: رعایت احتیاط در رانندگی بهویژه هنگام جابهجایی دانشآموزان، ضروری است تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.