حملات سنگین جدید علیه حماس در راه است

ارتش اسرائیل از آغاز مرحله تازه حملات گسترده به مواضع حماس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۵۰
623 بازدید

به گزارش تابناک؛ ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات سنگین علیه مواضع حماس در سراسر نوار غزه در راه است.

