سناریو جدید معاندین با بازی قاچاقچیان و سارقین مسلح

به گزارش تابناک از مرکز رسانه قوه قضاییه، پیگیریها نشان میدهد اعتصاب غذای ادعایی در برخی از بندهای زندان قزلحصار صورت گرفته بود که محل نگهداری قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح خشن است.
افرادی که عدهای از آنها با پخش عمده موادمخدر خانوادههای زیادی را از متلاشی کرده و سارقین مسلح خشنی که با اقدامات ضد امنیتی خود امنیت روانی جامعه را هدف گرفتهاند.
اما واقعیت چیست؟
ضد انقلاب همواره برای هجمه و ایجاد فشار رسانهای به نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش میکند از اقشار مختلف جامعه بهرهگیری کند.
این بار قاچاقچیان و سارقین مسلحی که در چنگال قانون گرفتار شدهاند، بازیگر نقش اول سناریوسازی ضد انقلاب شدهاند.
تصاویر منتشر شده از قزلحصار در نگاه اول عدهای زندانی را نشان میدهد که در راهرو نشسته و اعتصاب غذا کردهاند، اما بلافاصله پس از اتمام سناریو مورد نظر سفارشدهندگان، سفره غذا پهن شده و اعتصابکنندگان به صرف غذا مشغول میشوند.
در فیلمی که دوربینهای مداربسته زندان در جمعه شب ۲۵ مهر ضبط کردهاند نشان میدهد زندانیها در حسینیه اندرزگاه برای شام ساندویچ صرف کردهاند.
همچنین فیلمی که ظهر امروز ۲۷ مهر ثبت شده نشان میدهد، وعده ناهار تحویل گرفته شده و میان زندانیها توزیع شده است.