رونمایی ۳ بازی رومیزی ایرانی در هفته ملی کودک/طراحی بازی با محوریت جنگ ۱۲ روزه

مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید از رونمایی سه بازی رومیزی ایرانی با نام‌های «یوز»، «با بابام» و «آتشبار» در مجموعه فرهنگی کارستان بهارستان تهران خبر داد.
به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، صابر نوری‌محب مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید، گفت: سه بازی رومیزی ایرانی با نام‌های یوز، با بابام و آتشبار در ایام هفته ملی کودک در مجموعه فرهنگی کارستان بهارستان تهران رونمایی شدند. این سه اثر نتیجه ماه‌ها تلاش تیم‌های خلاق ایرانی است که بر پایه پویانمایی‌های موفق داخلی طراحی شده‌اند. هدف ما این است که کودکان در کنار سرگرمی، با مفاهیم فرهنگی و قهرمانان بومی آشنا شوند.

وی افزود: بازی رومیزی با بابام بر اساس پویانمایی محبوبی با همین نام ساخته شده و فضایی خانوادگی و آموزشی دارد. این بازی برای کودکان بالای پنج سال طراحی شده و چالش‌های جذابی را پیش روی آن‌ها قرار می‌دهد. پویانمایی با بابام که پیش‌تر از شبکه پویا پخش شده بود، مورد استقبال گسترده کودکان قرار گرفت.

مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید در ادامه گفت: بازی یوز برای گروه سنی بالای ده سال طراحی شده و ساختاری کارتی با مراحل دشوار دارد. این بازی برگرفته از انیمیشن سینمایی یوز است که به‌تازگی روی پرده رفته و میان نوجوانان طرفداران زیادی پیدا کرده است. حوزه هنری کودک و نوجوان در تلاش است تا با تولید بازی و اسباب‌بازی‌های بومی، بازار سرگرمی‌های ایرانی را گسترش دهد. بازی آتشبار با محوریت جنگ ۱۲ روزه و با الهام از دستاوردهای دفاعی کشور طراحی شده است. در قالب بازی، مفاهیم مربوط به رشادت و پیشرفت‌های ملی به شکلی هیجان‌انگیز برای کودکان بالای ده سال ارائه می‌شود.

نوری محب در پایان گفت: صنعت بازی بخشی از اقتصاد خلاق ایران است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که بازی می‌تواند هم ابزار سرگرمی باشد و هم رسانه‌ای برای انتقال ارزش‌های ملی و فرهنگی. غرفه کارستان بهارستان فرصتی است برای دیده‌شدن استعدادهای داخلی. ما معتقدیم هر بازی ایرانی، داستانی از هویت، خلاقیت و اعتمادبه‌نفس فرهنگی است.

