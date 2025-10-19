En
واکنش عراقچی به نمایش ضدایرانی پارلمان انگلیس

عراقچی نمایش ضدایرانی پارلمان بریتانیا را سناریوی لابی اسرائیل خواند و تأکید کرد ایران با وجود این رفتارهای سیاسی و جعلی، آماده گفت‌وگوهای فنی و روشن شدن حقیقت است.
به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی وزیر امورخارجه درصفحه شخصی خود نسبت به نمایش یک پهپاد در ایران و نسبت آن به ایران در شبکه اجتماعی ایکس واکنش نشان داد:

نمایش یک پهپاد در پارلمان بریتانیا، که به دروغ و با سوء نیت به ایران نسبت داده شده است، صحنه ای تأسف‌بار است که توسط لابی اسرائیل و حامیان آن به اجرا در آمده است.

بازیگرانی که با روابط دوستانه بین ایران و اروپا مخالفت دارند، تلاش می‌کنند روایت‌هایی را جعل کنند که با روابط چند صد ساله، از جمله بین ایران و لهستان، همخوانی ندارد.

ایران همچنان برای گفتگوهای فنی و تبادل اسناد برای روشن شدن حقایق، به ویژه در مواجهه با این نمایش مضحک، آمادگی دارد

 

