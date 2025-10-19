En
بن‌گویر خواستار حمله به نوار غزه شد

بن‌گویر دوباره آتش جنگ‌طلبی را شعله‌ور کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و افراطی کابینه رژیم صهیونیستی از نتانیاهو خواست به ارتش دستور دهد با تمام قوا به نوار غزه حمله کنند.

جنگ طلب
