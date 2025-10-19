En
علایی: تل‌آویو مجهز به «هواپیمای ترور» است

حسین علایی، نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: اسرائیل هواپیماهای خاص ترور دارد. اسرائیل شهید موسوی دبیرکل پیشین حزب الله را با زن و بچه اش در جاده زدند.
حسین علایی، نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی ما نتوانستند به نظرم این حس را در کشور ایجاد کنند که اسرائیلی‌ها با چه تاکتیکی عمل خواهند کرد، امیدوارم این اتفاق نیفتد، ولی الآن می‌گویم که همه حواسشان را جمع کنند، چون سیستم آنها این است که اول سیستم تصمیم‌گیری را می‌زنند، ساختار فرماندهی و کنترل را می‌زنند، بعد می‌روند دنبال سایر اهداف.

به گزارش تابناک به نقل از جماران، وی افزود: اسرائیل را آن طور که هست بفهمیم؛ آنها اول ساختار فرماندهی و کنترل را می‌زنند.  اسرائیل شهید موسوی دبیرکل پیشین حزب الله را با زن و بچه اش در جاده زدند.  برخی فرماندهان ما می‌دانستند که اسرائیل حمله می‌کند، اما نمی دانستند تاکتیک آنها چیست.

 

