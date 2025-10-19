به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تماشاگر سعودی که بعد از بازی عربستان و عراق با استفاده الفاظ توهین کننده به شهر مقدس کربلا اعتراض مردم عراق را به همراه داشت طبق گزارش امروز (یکشنبه) صفحات خبری عربستان و عراق از سوی پلیس این کشور دستگیر شد. البته هنوز رسانه‌های رسمی عربستان و مقامات دولتی این کشور در رابطه با این موضوع هنوز موضع گیری رسمی نداشتند.

ماجرا وقتی اتفاق افتاد که عربستان هفته گذشته با تساوی بدون گل مقابل عراق سهمیه مستقیم صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرد. یکی از تماشاگران عربستان در جشن صعود به جام جهانی اظهارات عجیبی علیه شهر مقدس کربلا انجام داد و گفت: «کسرنا باب کربلا» یعنی در کربلا را شکستیم! این اظهارات تماشاگر سعودی از سوی مردم عراق و بسیاری از مردم عربستان به عنوان توهین و اظهارات تفرقه افکن، محکوم شد.

حالا طبق اطلاعات منتشر شده در فضای ایکس عربستان در صفحات مختلف این تماشاگر خاطی و توهین کننده از سوی پلیس سعودی دستگیر شده است. علی نوری، خبرنگار عراقی می‌گوید که طبق اطلاعات از سوی مقامات سعودی این فرد شهروند عربستان نیست بلکه مهاجری از هند است و پلیس سریعا برای برخورد با این فرد وارد عمل شده است. برخی از صفحات خبری گزارش دادند که مقامات سعودی به خاطر این اظهارات توهین آمیز به مقدسات و تفرقه افکن برای این تماشاگر ۳ سال زندان درنظر گرفتند.