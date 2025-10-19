اعلام فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ماه سال ۱۴۰۴دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.
مشمولان اعزامی میبایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
مشمولان میبایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.
در این اطلاعیه آمده است که عدم حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
براساس گزارش سایت پلیس، در این اطلاعیه آمده است که مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.