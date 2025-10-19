پاسخ کوبنده ترامپ به زلنسکی چه بود؟!

ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به درخواست او در خصوص ارسال موشکهای تاماهاوک، نه پاسخ مثبت داده و نه پاسخ منفی. زلنسکی در گفتوگو با شبکه «NBC News» گفته است: «رئیسجمهور ترامپ "نه"نگفت، اما تا به امروز "بله" نیز نگفته است.»
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این در حالی است که به گزارش برخی رسانههای آمریکایی، ترامپ در دیدار حضوری روز جمعه در کاخ سفید، دقیقاً با این درخواست مخالفت کرده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی "سیانان"، رئیسجمهور آمریکا در جریان دیدار با همتای اوکراینی خود، با او کاملاً «مستقیم و صریح» صحبت کرده و بهطور روشن به زلنسکی فهمانده که او موشکهای دوربرد دریافت نخواهد کرد.
رئیسجمهور آمریکا در دیدار با زلنسکی با صراحت تأکید کرد که امیدوار است مناقشه اوکراین بدون استفاده از موشکهای تاماهاوک پایان یابد. علاوه بر این پورتال خبری «Axios» گزارش داده که ایالات متحده قصد ندارد «حداقل در حال حاضر» موشکهای تاماهاوک را به اوکراین ارسال کند. ترامپ هنگام اظهار نظر درباره احتمال ارسال موشکهای دوربرد تاماهاوک به اوکراین تأکید کرد که ایالات متحده با وجود در اختیار داشتن تعداد قابل توجهی از این موشکها، خود به آنها نیاز دارد.
چند منبع آگاه از روند مذاکرات نیز این دور از مذاکرات زلنسکی با ترامپ و تیمش در کاخ سفید را را «پرتنش، صریح و گاه حتی ناخوشایند» توصیف کردهاند.
صدراعظم آلمان: زلنسکی از دیدار با ترامپ رضایت ندارد
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان اعتراف کرده است که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین از نتیجه دیدار خود با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا رضایت نداشته است.
به گفته صدراعظم، او پس از سفر زلنسکی به کاخ سفید، با وی تماس تلفنی داشته تا از نتیجه مذاکرات در کاخ سفید مطلع شود. مرتس در پاسخ به سئوال خبرنگاران در این باره گفت: «واقعیت این است که این دیدار آنطور که زلنسکی میخواست پیش نرفت. فکر میکنم میتوانم این موضوع را بهصراحت در اینجا بگویم.»
رهبر آلمان همچنین افزود که بر ادامه حمایت از اوکراین «از لحاظ مالی، سیاسی و نظامی» کار خواهد کرد.
علاوه بر این، فلوریان فیلیپو، رهبر حزب فرانسوی «میهنپرستان» نیز درباره نتیجه دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ، ابراز عقیده کرده که رئیسجمهور اوکراین بعد از ناامید شدن از دریافت تسلیحات دوربرد از ایالات متحده، ناچار خواهد شد برای حلوفصل درگیری وارد مذاکرات با روسیه شود. به گفته این سیاستمدار فرانسوی، زلنسکی موفق نشد موشکهای دوربرد تاماهاوک را از آمریکا دریافت کند و تنها راه باقی مانده برای او مذاکره با مسکو است.
تلاش زلنسکی برای دریافت کمک نظامی بیشتر از آمریکا شکست خورد
در این رابطه روزنامه اسپانیایی "الپائیس" نیز گزارش داده است که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین قصد داشت پس از دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از سفر خود به ایالات متحده با بسته جدیدی از تسلیحات بازگردد، ولی برخلاف انتظار خود، دست خالی مانده است.
به نوشته این روزنامه، خود رئیسجمهور آمریکا با مطرح کردن احتمال انتقال موشکهای کروز تاماهاوک به کییف - هرچند بدون دادن هر نوع تعهد قطعی- امید زلنسکی برای دریافت کمک نظامی را افزایش داده بود. ولی در نهایت مواضع ترامپ در مذاکرات به سمت نزدیکی بیشتر با روسیه تغییر پیدا کرده و دیدار شخصی میان رؤسایجمهور آمریکا و اوکراین تنها اختلاف عمیق در دیدگاههای آنان درباره راههای پایان دادن به درگیری را برجستهتر کرده است.
تأکید وزیر خارجه ترکیه بر نقش آنکارا در حلوفصل درگیری اوکراین
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که این کشور آماده است همچنان به حلوفصل درگیری اوکراین کمک کند. وی گفت: «ترکیه میتواند همچنان مشارکت لازم را در این موضوع [درگیری اوکراین] ایفا کند. <...> ما آمادهایم سهم خود را در این راستا انجام دهیم.»
وزیر خارجه ترکیه یادآور شد که در سه دور مذاکرات بین روسیه و اوکراین، موضوعات مهمی از جمله تبادل اسرا و اختلافنظرها درباره حلوفصل درگیری مورد بررسی قرار گرفت.به گفته فیدان، هر دو طرف پس از هر دور مذاکرات، ظاهراً خود را برای «بدترین سناریوها» و تشدید درگیری آماده میکنند.
وزیر خارجه ترکیه بر اهمیت هر مرحله از مذاکرات تأکید کرد و افزود: «مهم بود که آنها پشت یک میز نشستند و پذیرفتند که: "بله، ما درون این وضعیت قرار داریم، اما همچنین بهدنبال صلح هستیم". این سه دور مذاکره واقعاً نقش عظیمی ایفا کردند.»
اولیانوف: اتحادیه اروپا و ناتو آمادهاند «تا آخرین اوکراینی» با روسیه مقابله کنند
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، شب گذشته، شنبه، ابراز عقیده کرد که اتحادیه اروپا و ناتو تمایل دارند حمایت خود از کییف را «تا آخرین اوکراینی» ادامه دهند تا شاید بتوانند روسیه را تضعیف کنند.
این دیپلمات روس در کانال تلگرام خود نوشت: «به نظر میرسد که طی سه سال گذشته کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا حمایت خود از ادامه درگیری نظامی در اوکراین را تا زمانی که آخرین اوکراینی باقی بماند، نشان دادهاند. آیا این واقعیت است یا اغراق؟ قضاوت با افکار عمومی است.»
احیای اتحاد واشنگتن و بروکسل درباره اوکراین در دوره ترامپ ممکن نیست
آلکسی پوشکوف، سناتور روس معتقد است که در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده دیگر نمیتوانند اتحاد مشترک درباره اوکراین را همچون دوره جو بایدن احیا کنند.
وی در کانال تلگرام خود نوشت: «نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، خود بهتنهایی همانطور که روزنامه اسپانیایی "الپائیس" نوشت، یک "کابوس واقعی برای اتحادیه اروپا" است. اینکه تصمیمات و پیامدهای این نشست به کابوس بزرگتری تبدیل شود یا نه، به روند مذاکرات و نتایج نشست بستگی دارد. اما آنچه تاکنون رخ داده، برای خراب کردن حالوهوای بروکسل، پاریس، برلین، لندن و ورشو کافی بوده است. چند روز پیش، کایا کالاس، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا هنوز رؤیای احیای اتحاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا درباره اوکراین را مانند زمان بایدن در سر داشت و بهنظر میرسید همه چیز در این مسیر پیش میرود، اما چنین نشد.»
این سناتور روس با اشاره به اینکه این موضوع دلایل متعددی دارد، افزود: «ترامپ بایدن نیست و اصلاً مانند او عمل نخواهد کرد. او بارها خود این موضوع را گفته و در اروپا هم این را میدانستند، اما امیدوار به معجزه بودند که شاید اتفاقی بیفتد؟»
پوشکوف همچنین تأکید کرد که روسیه هم در میدان نبرد و هم در اقتصاد چنان پایداری از خود نشان داده است که نادیده گرفتن آن فقط از کسی برمیآید که «کور» باشد. وی افزود که ترامپ این موضوع را درک کرده و بر اساس این واقعیت نتیجهگیری و عمل میکند.
کاهش شدید حجم کمکهای نظامی اروپا به اوکراین
روزنامه سوئیسی "نویه تسوریخر سایتونگ" گزارش داده است که حجم ارسال تسلیحات اتحادیه اروپا برای نیازهای اوکراین در تابستان سال 2025 به میزان 57 درصد کاهش یافته است.
در این گزارش اشاره شده که در ماه ژوئن برنامه PURL (فهرست اولویتهای اوکراین برای تسلیحات) راهاندازی شد که به کشورهای عضو ناتو اجازه میداد تسلیحات مورد نیاز اوکراین را از ایالات متحده خریداری کنند. با این حال، نتیجه عملی این طرح به اندازهای که انتظار میرفت گسترده نبود.
در این گزارش آمده است: «با وجود انتظار برای ایجاد یک شتاب جدید از طریق این ابتکار، چنین اتفاقی رخ نداد. برعکس، ارسال تسلیحات در ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته است. در تابستان، تعهدات نظامی اروپا نسبت به نیمه اول سال 57 درصد کاهش یافت – از میانگین 3.8 میلیارد یورو به 1.9 میلیارد یورو در ماه.»
همچنین مشخص شده که مجموع حجم ماهانه کمکهای نظامی از سوی تمامی کشورهایی که به اوکراین کمک میکنند، حدود 40 درصد کمتر از سطح نیمه اول سال بوده است.
تلاش زلنسکی برای سرزنش ترامپ در کاخ سفید
روزنامه "دیلی میل" گزارش داده که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در جریان دیدار خود با دونالد ترامپ در کاخ سفید تلاش کرده رئیسجمهور آمریکا را به دلیل اظهاراتش درباره آمادگی روسیه برای حلوفصل مسالمتآمیز درگیری سرزنش کند.
این روزنامه به نقل از یک مقام مطلع فاش کرد: «زلنسکی با انتقادی تند نسبت به ارزیابی دونالد ترامپ از درگیری اوکراین واکنش نشان داده و اصرار داشت که روسیه خواهان صلح نیست.با وجود این، رئیسجمهور آمریکا همچنان اطمینان داد که روسیه واقعاً خواهان پایان دادن به این درگیری است، اما زلنسکی بر مواضع خود پافشاری میکرد و این برخورد وی نامناسب بود.»
نشریه اوکراینی "استرانا.او" نیز نوشته است که ترامپ در دیدار با زلنسکی در واشنگتن، استراتژی کییف مبتنی بر تلاش برای کشاندن آمریکا به مشارکت فعالتر در درگیری بود، را برهم زده است. در این گزارش اشاره شده که زلنسکی امیدوار بود بعد از سفر به واشنگتن فشار بر روسیه افزایش یابد، کمک نظامی ادامه پیدا کند و موشکهای تاماهاوک نیز در اختیار اوکراین قرار گیرد، اما براساس اظهارات بعدی رئیسجمهور اوکراین، هیچیک از این مسائل محقق نشده است.