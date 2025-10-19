En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا ستاد امر به معروف قانون اساسی را دور می‌زند؟!

ستاد امر به معروف و نهی از منکر چطور فراتر از اختیارات رئیس جمهور عمل می‌کند؟ اصلا امر به معروف و نهی از منکر یک «فن»، دانش و علم است. نمی‌شود که هر که از راه رسید این کار را انجام دهد. نمی‌شود افرادی که نه معروف را می‌شناسند و نه منکر را دست به ارشاد بقیه بزنند. ۸۰ هزار آمر به معروف در شهر تهران چگونه قرار است مردم را هدایت کنند؟
کد خبر: ۱۳۳۵۱۷۱
| |
1228 بازدید
|
۱۸

آیا ستاد امر به معروف قانون اساسی را دور می‌زند؟!

انتشار اخباری درباره فعالیت 80 هزار آمر به معروف در سطح شهر تهران از یک سو و اتفاقاتی از جمله استیضاح احتمالی 4 وزیر دولت چهاردهم در کنار اختلاف نظرهای آشکار بین دولت و برخی گروههای سیاسی، پرسش هایی را درخصوص علت این ناهماهنگی ها و تنش ها در حوزه سیاست داخلی و جامعه ایجاد می کند.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی،  نماینده سه دورهٔ اول مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون دفاع مجلس سوم و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌و‌گو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:

باید به سمت اقناع جامعه و شنیدن صدای مردم حرکت کنیم

رسول منتجب نیا به فرارو گفت: «تفاوت هایی آشکار بین حاکمیت مبتنی بر آنارشی و حاکمیت منظم وجود دارد. در وضعیت آنارشی، هیچکس سر جای خود نیست، هر فردی، هر گروهی و هر نهادی برای خود سازی می زند و هیچ سازی با ساز دیگر هماهنگ نیست. در آنارشیسم، هر که زور بیشتر، پول بیشتر، صدای بلندتر، دارد، یا تکیه بیشتری بر منابع و مراکز قدرت دارد، قدرتمندتر است. ما مدعی هستیم حکومت ما، حکومت هرج و مرج و آنارشیسم نیست. حکومت ما حکومت جمهوری اسلامی است و همیشه دم از عدالت زده ایم. هر دولتی هم که می آید می گوید به دنبال عدالت و قرار دادن هر چیز در جای خود است. بنابراین باید شاخص هایی را رعایت کنیم. نکته اول، وحدت در مدیریت کشور است. درست است که همه و به ویژه نخبگان نظر می دهند اما تنها یک نفر است که تصمیم گیر است و همه باید زیر چتر ایشان باشند. این موضوع می شود وحدت رهبری. مسئله دیگر این است که افراد و گروهها باید سلایق و علایق خود را با تصمیمات رهبریت منطبق کنند. این درست نیست که رهبری حرفی بزنند و شخص یا گروههای مختلف، مخالفت کنند یا رفتارهای متضاد نشان دهند.»

وی افزود: «نکته سوم این است که افراد و گروه‌ها باید در تصمیمات و نظرات خود و در عملکرد و اقدامات، منافع ملی را در نظر بگیرند نه منافع شخصی و مصالح گروهی را. باید در حاکمیت منافع جناحی  گروهی را فدای منافع ملی کرد. نمی شود که در اقدامات به شکلی رفتار شود که خلاف منافع ملی باشد. نکته چهارم این است که باید مسئله شفافیت و روراستی حاکمیت در برابر مردم لحاظ شود. نمی شود در حکمرانی خوب و حاکمیت مردمی و مردم سالار، حاکمیت با مردم صداقت و شفافیت کافی نداشته باشد یا مردم را درباره تصمیمات خود اقناع نکند. می شود، یک ملت را ساکت کرد اما رمز موفقیت حاکمیت در برخورد افراطی نیست بلکه باید برخوردها اقناعی باشد. باید در مسیر برخورد با مردم به جای برخورد های تند، شکستن قلم ها و بستن دهان ها که منتهی به جامعه ای قبرستانی می شود، به سمت اقناع جامعه برویم. مردم باید پویا باشند و صدای خود را به گوش دیگران برسانند. حاکمیت باید با توضیحات خود مردم را قانع کند تصمیم هایی که می گیرد درست است.»

مگر در تجربه گشت ارشاد ندیدیم چه اتفاقاتی افتاد؟

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی گفت: «در کشور ما رهبری، امامت و پیشوایی کشور را بر عهده دارند. قانون اساسی می گوید رهبری بر نظام و قوای نظام نظارت می کند. قوای نظام هم که تکلیفشان مشخص است؛ مجریه، قضائیه و مقننه.قانون اساسی صراحت دارد که رهبری از طریق این 3 قوه اعمال ولایت می کند. درواقع قوای سه گانه بازوهای رهبری هستند. این دولت است که باید امور اجرایی را بر عهده بگیرد. در فصل پنجم قانون اساسی که درباره حق حاکمیت و قوای ناشی از آن است و فصل 57 که قوای حاکم را تشریح می کند، همه این موارد را به صراحت توضیح داده است. در اصل 60 صراحتا گفته شده که قوه مجریه، به جز درباره اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده مسئول است. به حکم همین اصل، هر کار اجرایی که در کشور انجام می شود باید زیر نظر رئیس جمهور باشد. درواقع کسی حق ندارد بدون نظر رئیس جمهور و وزاری مربوطه کار اجرایی انجام دهد. درباره همه قوای کشور همینطور است. با توجه به همه این ها، هیچکس نمی تواند مستقلا ستاد بزند و دست به اجرای امور دلخواه خود کند.»

وی افزود: «من اصلا متعجبم که این ستادهایی که به وجود آمده زیر نظر رئیس جمهور است؟ ستاد امر به معروف و نهی از منکر چطور فراتر از اختیارات رئیس جمهور عمل می کند؟ اصلا امر به معروف و نهی از منکر یک «فن»، دانش و علم است. نمی شود که هر که از راه رسید این کار را انجام دهد. نمی شود افرادی که نه معروف را می شناسند و نه منکر را دست به ارشاد بقیه بزنند. 80 هزار آمر به معروف در شهر تهران چگونه قرار است مردم را هدایت کنند؟ اصلا خود اینها هدایت شده هستند؟ کجا هدایت شده اند؟ پیش چه کسی معروف و منکر را شناخته اند؟ مگر امر به معروف و نهی از منکر بنا بر نظر همه فقها، شرایط، مقدمات و مراحلی ندارد؟ من می توانم مدعی شوم اکثریت افرادی که به این شکل برای امر به معروف و نهی از منکر روانه خیابان ها می شوند اصلا منکر و معروف را نمی شناسند. مگر در تجربه گشت ارشاد ندیدیم چه اتفاقاتی افتاد؟ آن جا می‌دیدیم که بعضا مرد نامحرم دختر مردم را بغل می کرد تا به زور داخل ون هل دهد. فیلم های چنین صحنه ای را مکرر دیده ام. آیا بغل کردن دختر مردم خلاف شرع نبود؟»

این جور رفتارها از حمله اسرائیل و آمریکا خطرناک تر است

نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: «این اقداماتی که انجام می شود از دید من زیرمجموعه آنارشیسم و هرج و مرج طلبی است. آقای رئیس جمهور، شما مسئولی که جلوی این حرکات را بگیری. شما مسئول همه امور اجرایی در این کشور هستی. مگر نگفتید صدای بی صدایان هستم؟ ممکن است آقای پزشکیان بگوید من زورم به این ها نمی رسد. اگر واقعا زورتان نمی رسد، عرصه قدرت را رها کنید. حکومت که به شما سپرده شده قانونمند است نه آنارشی محور. این رفتارها نه تنها خلاف اصول قانون اساسی، بلکه خلاف شرع است. این جور رفتارها از حمله اسرائیل و آمریکا خطرناک تر است. نمی دانم آیا تعمدی در کار است؟ مردم زندگی خود را می کنند، نیازی به هدایت امثال من و این افراد ندارند. ما اگر هنرمندیم خودمان را هدایت کنیم. در کشوری که بر رفتار بسیاری از مسئولان نظارت کافی نمی شود، می خواهند مردم را هدایت و نظارت کنند؟ امیرالمونین فرمود آن کسی که می خواهد پیشوای جامعه باشد ابتدا باید خود را هدایت کند. یعنی اگر یک دختر در جامعه بدحجاب بود بزرگ ترین گناه است؟ نه اختلاس ها را و نه ظلم و ستم ها را و نه محروم شدن گروه گروه جوانان کشور از مسیر تحصیل و اشتغال را جرم نمی دانیم؟ فقط یک تار موی دختران گناه است؟ کدام یک از ائمه اینطور هدایت کردند؟ با همین رفتارها جوانان از دین فراری می شوند.»

وی افزود: «رئیس جمهور باید طبق قانون جوابگوی مردم باشد تا کشور قانونمند شود و به سمت آنارشی حرکت نکند. در اصل 285 قانون اساسی صراحتا ذکر شده مجلس نمی تواند حق قانون گذاری را به کسی یا نهادی واگذار کند. اما ذکر شده در موارد اضطراری که مجلس فرصت ندارد می تواند این موضوع را به یکی از کرسی های مجلس واگذار کند که به شکل آزمایشی و موقت، بتواند قوانینی را تصویب و اجرا کند. کمیسیون ماده 85 مجلس، این روزها به یک پستو یا تاریک خانه تبدیل شده که تعدادی از نمایندگان، هر چه می خواهند را آن جا تصویب می کنند و بعد می آیند و می گویند این شد قانون. در کجای قانون اساسی چنین چیزی آمده است؟ اگر اینطور است کل مجلس را تعطیل کنند. اخیرا شنیدم سعی دارند قانونی در خصوص اقامت اتباع از طریق صیغه زنان ایرانی وضع کنند. این موضوع رسوایی بزرگی است. این حرکات چه مفهومی دارد به جز آنارشی؟ من به عنوان نماینده سه دوره مجلس از عملکرد نمایندگان حداقلی احساس شرم می کنم. مگر نه این که قانون عفاف و حجاب که دستپخت همین ها بود آشوب به پا کرد؟ چرا مدام روی حساسیت های مردم مانور می دهند. این ها کشور را به سمت هرج و مرج می برند. »

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
رسول منتجب نیا مجلس سیاست امر به معروف ستاد امر به معروف خبر فوری
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هزینه همایش کاشت ناخن چقدر بود؟
پدر یمنی که سعودی‌ها سه فرزندش را کشتند
اظهارات ‌کم‌سابقه روحانی معروف روی آنتن تلویزیون
باقری و دیپلمات‌های اروپایی برای احیای توافق هسته‌ای در نروژ دیدار کردند / انتقاد چهره‌های اصولگرا از مواضع دبیر ستاد امر به معروف / ادعای کاخ سفید: ایران صد‌ها پهپاد در اختیار روسیه قرار داد
علت شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر از علی کریمی/تشریح پیگیری پرونده «سعید طوسی» در مجلس/روایت باهنر از طرح‎های عجیبی که احمدی‌نژاد تصویب می‌کرد
افتتاح کلینیک ترک بی حجابی در تهران!
ضرب و شتم یک طلبه بخاطر نجات جان یک نوجوان
حمله ستاد امر معروف به مربی زن خارجی در تیم هندبال زنان سپاهان
منتجب‌نیا: قطعاً در انتخابات بنا بر تکروی نداریم
تذکر درست یک خبرنگار به نماینده‌ها
آیت‌الله هاشمی موافق تقویت نقش احزاب بودند
نامه دبیرکل حزب‌جمهوریت به روحانی درباره حادثه‌سراوان
منتجب‌نیا: در ایران حزب به معنای واقعی نداریم
سربازان این ستاد علیه پزشکیان آماده به آتش شدند
طرح مجلس براي احزاب مغاير قانون اساسي است
گزارش جنتی به هاشمی از ستاد امر به معروف
شوراي اصلاحات باحضور هاشمي، خاتمي و عارف
ستاد امر به معروف فارس خواستار برخورد با سگ‌ گردانی
اعضای امر به معروف داعشی‌اند!
ساختمان حزب اعتماد ملی چگونه پلمپ شد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
2
37
پاسخ
اصرار بر طرح شکست خورده عقلانی نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
این شخص که منفی زده می گوید اصرار بر طرح شکست خورده منطقی است .
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
36
پاسخ
پایداری چی ها اصرار دارند حتما یک شری درست کنند در آرامش نمیتواند به حیات ادامه بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
2
7
پاسخ
به نظر من پوشش سر را بی خیال شویم ولی مبارزه با برهنگی را به مردم واگذار کنیم و شرط کنید تا وقتی نداشتن پوشش سر اختیاری است که مردم خودشان بطور خود جوش با برهنگی مبارزه کنند
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
13
1
پاسخ
جناب منتخب نیا خود نیاز به امر به معروف دارد ایشان از خط خارج شده اند باید امر به معروف شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
کی گفته تو حق مطلقی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
15
پاسخ
شما رفتارتون رو درست کنین مردم درست میشن. مگه تا الان نتیجه داشته اینهمه بریز و بپاش برای اخلاق و دین مردم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
17
پاسخ
امربه معروف می خواهی بکنی. بسم الله
تشریف ببربانک ها، هر شعبه تشریف بردی، اشتباه نرفتی. ببین فیش حقوق ها و وام ها چقدر است. به چه کسانی وام داده اند و نسبت آنها با مقامات و کارمندان آن شعبه چیست؟
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
5
پاسخ
باز سرتون خلوت شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
5
پاسخ
بجز مسائل باندی که هدف زمین گیر کردن دولت است و کاری هم به منافع ملی ندارند یک مسله دیگر را هم نمی توان از نظر دور داشت . الان پایان مهر ماه است و سازمان برنامه و بودجه اقدامات خود را در خصوص بودجه سال آینده شروع کرده از طرف دیگر بودجه این دستگاه‌ها در افکار عمومی بشدت زیر سوال است . می توان حدس زد که بمنظور گرفتن بودجه بیشتر و اینکه عملکردشان زیر سوال نرود این برنامه را شروع کرده اند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
همینه
زدی به هدف
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
4
پاسخ
قانونی که مقبولیت عام نداسته باشه قابلیت اجرا نداره. هر چقدر در گذشته این طرح ها نتیجه دادن از این به بعدشم میدن.
فقط لطف کنید اعلام کنید این ستاد بابت این طرح جقدر بودجه گرفته.
ناشناس
|
Andorra
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
3
پاسخ
بی خیال بشید شر درست نکنید خود مردم بهتر بلد هستند چطور باهم کنار بیاییند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۴۶ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۵۷ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۷ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۵ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۵ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۵۴ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005bL1
tabnak.ir/005bL1