شرطی که مجلس برای CFT  گذاشت و مجمع برداشت

به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مجمع تشخیص تبصره‌ای که مجلس وقت در مصوبه CFT گنجانده بود و تودیع اسناد CFT را منوط به خروج ایران از حذف لیست سیاه FATF کرده بود، حذف کرده است.

به گزارش تابناک؛ میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت:

بررسی متن ابلاغ شده مصوبه مجمع تشخیص توسط رئیس مجلس نشان می‌دهد نه تنها خبر منتشر شده در مورد اضافه شدن شرط توسط مجمع به مصوبه مجلس نادرست است که مجمع تشخیص مصلحت مهم‌ترین شرط مصوبه مجلس وقت را که در تبصره قانون ذکر شده بود و تودیع اسناد CFT را منوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF می‌کرد، در مصوبه نهایی حذف کرده است.

بر اساس تبصره‌ موجود در مصوبه مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون CFT، دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.



گفتنی است؛ ۹ مهرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد و سخنگوی مجمع با اعلام این خبر گفت که مجمع با پیوستن مشروط به این کنوانسیون موافقت کرده است.

