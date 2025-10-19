ترامپ بر سر معترضان «مدفوع» ریخت!

ترامپ با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی تروث سوشال به مخالفانش که در آمریکا دست به راهپیمایی«نه به پادشاه» زده بودند، توهین کرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا فیلمی را در تروث سوشال منتشر کرد که با هوش مصنوعی ساخته شده و نشان می‌دهد او درحالیکه تاج پادشاهی بر سر دارد و سوار بر جنگنده‌ای با طرح «پادشاه ترامپ» است، روی جمعیتی از معترضان نه به پادشاه مدفوع می‌ریزد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، واکنش جمهوری‌خواهان به تظاهرات «نه به پادشاه»، که برگزارکنندگان تخمین زدند نزدیک به ۷ میلیون نفر در تمام ۵۰ ایالت در آن شرکت کردند، آمیخته‌ای از اغراق، تمسخر و توهین بود.

«مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و دیگر جمهوری خواهان کنگره این اعتراضات را راهپیمایی «انزجار از آمریکا» توصیف کردند و وزیر حمل و نقل نیز گفت که شرکت کنندگان حامی حماس هستند یا مزدورانی هستند که از جانب جنبش آنتیفا با گرفتن پول در این راهپیمایی حضور یافتند.

متحدان جمهوری‌خواه ترامپ نیز به همین ترتیب از برچسب «پادشاه» استفاده کردند و با انتشار تصاویر و ویدیوی هوش مصنوعی از رئیس جمهور که تاج بر سر دارد در رسانه‌های اجتماعی، تظاهرکنندگان را مسخره کردند.

«جی.دی ونس»، معاون رئیس جمهور ویدئویی که با هوش مصنوعی ساخته شده بود را به اشتراک گذاشت که در آن ترامپ تاج و شنل بر سر دارد، در حالی که «نانسی پلوسی» و دیگر دموکرات‌ها در مقابل او زانو زده‌اند.

حساب‌های کاربری مرتبط با ترامپ همچنین چندین تصویر از رئیس‌جمهور با تاج منتشر کردند، از جمله یک طرح روی جلد مجله تایم و یک ویدیوی ساخته شده توسط هوش مصنوعی از رئیس‌جمهور که در مخمل قرمز پیچیده شده و از کاخ سفید دست تکان می‌دهد.

در این میان، منتقدان کاخ سفید را به استفاده از این اقدامات برای تحریک ناآرامی متهم کرده‌اند که ممکن است منجر به توسل رئیس‌جمهور به قانون شورش شود و نیروهای انتظامی محلی را بیش از پیش نظامی کند.

ترامپ پیش از این هم با لفاظی‌های مسخره‌آمیز و تصاویر خشن اعتراضات علیه خودش را به سخره گرفته بود.

در سپتامبر، همزمان با افزایش تهدیدهای کاخ سفید پیش از تلاش نهایی برای اعزام نیروهای گارد ملی به شیکاگو، ترامپ تصویری با هوش مصنوعی از خود را با کلاه کابوی، لباس ارتش آمریکا و عینک خلبانی با پرواز هلیکوپترهای ارتش بر فراز شیکاگو که در آتش می‌سوخت، منتشر کرد.