تحول تولید صنعتی؛

تسخیر کارخانه‌ها توسط هوش مصنوعی

گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که بازار «هوش مصنوعی در تولید» از سال ۲۰۲۵ با رشد چشمگیری روبرو است و بسیاری از کارخانه‌ها به‌سرعت به سمت دیجیتال‌سازی کامل، اینترنت صنعتی اشیا (IIoT) و تحلیل داده‌های زمان واقعی حرکت می‌کنند. این روند می‌تواند ساختار صنعت را تا سال ۲۰۳۰ متحول کند.
استفاده گسترده از هوش مصنوعی و «کارخانه‌های هوشمند» در جهان تا ۲۰۳۰

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در سال ۲۰۲۵، تحول دیجیتال در صنعت تولید شتاب گرفته است، به طوری که شرکت‌های تولیدی بزرگ و متوسط جهان به‌طور جدی به سمت «کارخانه‌های هوشمند» و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) روی آورده‌اند. طبق گزارش «Artificial Intelligence in Manufacturing Research Report 2025-2030»، بازار AI در تولید جهانی از حدود ۳۴.۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ آغاز شده و با نرخ رشد مرکب حدود ۳۵.۳ ٪ سالانه تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۵۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

یکی از نکات برجسته این تحول، پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند برای «نگهداری پیش‌بینانه» (predictive maintenance) تجهیزات صنعتی است؛ به‌طوری که شرکت‌ها می‌توانند خرابی‌ها را قبل از وقوع پیش‌بینی کرده و از توقف ناگهانی خطوط تولید جلوگیری کنند. همچنین استفاده از ربات‌های همکار (cobots)، سیستم‌های بینایی کامپیوتری، و شبکه‌های سنسور IIoT در خطوط تولید به صورت گسترده‌تر در حال اجراست.  

علاوه بر این، کارخانه‌ها نه فقط در تولید انبوه بلکه در تولید سفارشی (custom production) نیز تغییر مسیر داده‌اند و معماری های نرم‌افزاری خود را به سمت «micro-services»، «نرم‌افزار облаکی» و خدمات مبتنی بر داده تغییر می‌دهند تا انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر تغییرات بازار داشته باشند. 

کارشناسان معتقدند که موفقیت در این مسیر نیازمند دو عامل کلیدی است: یکی داده‌های باکیفیت و یکپارچه‌شده (بخش IT و OT) و دیگری فرهنگ سازمانی مناسب برای پذیرش فناوری‌ها و مهارت‌های جدید.

در پایان، این تحول بزرگ نه فقط بهبود بهره‌وری خطوط تولید را در پی دارد، بلکه می‌تواند به کاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت محصول، و افزایش انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین منجر شود — که خود برای کل صنعت جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صنعت فناوری هوش مصنوعی علمی
