En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان GITEX GLOBAL 2025 با محوریت هوش مصنوعی؛ رکوردشکنی دبی در بزرگ‌ترین گردهمایی فناوری جهان

چهل‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری GITEX GLOBAL 2025 روز پنج‌شنبه در دبی به کار خود پایان داد. این رویداد با حضور بیش از ۶۸۰۰ شرکت فناور و نمایندگانی از ۱۸۰ کشور، بزرگ‌ترین نمایشگاه تاریخ خود لقب گرفت و نشان داد که هوش مصنوعی اکنون به محور اصلی اقتصاد دیجیتال جهان تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۱۳۹
| |
86 بازدید

پایان GITEX GLOBAL 2025 با محوریت هوش مصنوعی؛ رکوردشکنی دبی در بزرگ‌ترین گردهمایی فناوری جهان

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، نمایشگاه بین‌المللی فناوری GITEX GLOBAL 2025 که از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شد، امسال با رکورد حضور شرکت‌ها و بازدیدکنندگان به پایان رسید. طبق گزارش رسمی برگزارکنندگان، در این رویداد بیش از ۶۸۰۰ شرکت فناور، ۲۰۰۰ استارت‌آپ و ۱۲۰۰ سرمایه‌گذار از سراسر جهان شرکت کردند و ده‌ها فناوری نوین در حوزه‌های هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ، امنیت سایبری و سلامت دیجیتال معرفی شد.

از برجسته‌ترین دستاوردهای این دوره می‌توان به رونمایی از نخستین کارمند دولتی مجهز به هوش مصنوعی در ابوظبی، لنزهای هوشمند پزشکی با قابلیت سنجش گلوکز از اشک چشم و نخستین مرکز داده چندگیگاواتی امارات برای پشتیبانی از سامانه‌های هوش مصنوعی اشاره کرد.

مسئولان GITEX اعلام کردند که امسال تمرکز اصلی نمایشگاه بر «هم‌افزایی بین دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی و دانشگاه‌ها برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی» بوده است. در همین راستا، نشست‌های تخصصی با حضور مقامات فناوری از ایالات متحده، چین، هند و امارات برگزار شد تا چارچوب‌های بین‌المللی همکاری در حوزه AI تدوین شود.

به گفته «تِرِوُر مارتین»، مدیر یکی از شرکت‌های فعال در زیست‌فناوری، «GITEX امسال بیش از هر زمان دیگری نشان داد که هوش مصنوعی نه یک فناوری آینده، بلکه واقعیتی اقتصادی است که اکنون در همه صنایع جریان دارد.»

نمایشگاه GITEX GLOBAL 2025 در حالی به کار خود پایان داد که برگزارکنندگان از برگزاری دوره آینده در سال ۲۰۲۶ با فرمت گسترده‌تر و مکان جدید خبر دادند؛ رویدادی که پیش‌بینی می‌شود نقش پررنگ‌تری در ترسیم آینده فناوری جهانی ایفا کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری‌ دبی نمایشگاه فناوری هوش مصنوعی
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استفاده گسترده از هوش مصنوعی و «کارخانه‌های هوشمند» در جهان تا ۲۰۳۰
ساخت نورون مصنوعی که با نور و برق کار می‌کند
رد ادعای اخیر مایکروسافت علیه ایران
SoftBank صنعت رباتیک ABB را در دست می‌گیرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۳۶ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۰۵ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۸ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۴ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bKV
tabnak.ir/005bKV