به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، نمایشگاه بینالمللی فناوری GITEX GLOBAL 2025 که از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شد، امسال با رکورد حضور شرکتها و بازدیدکنندگان به پایان رسید. طبق گزارش رسمی برگزارکنندگان، در این رویداد بیش از ۶۸۰۰ شرکت فناور، ۲۰۰۰ استارتآپ و ۱۲۰۰ سرمایهگذار از سراسر جهان شرکت کردند و دهها فناوری نوین در حوزههای هوش مصنوعی، دادههای بزرگ، امنیت سایبری و سلامت دیجیتال معرفی شد.
از برجستهترین دستاوردهای این دوره میتوان به رونمایی از نخستین کارمند دولتی مجهز به هوش مصنوعی در ابوظبی، لنزهای هوشمند پزشکی با قابلیت سنجش گلوکز از اشک چشم و نخستین مرکز داده چندگیگاواتی امارات برای پشتیبانی از سامانههای هوش مصنوعی اشاره کرد.
مسئولان GITEX اعلام کردند که امسال تمرکز اصلی نمایشگاه بر «همافزایی بین دولتها، شرکتهای خصوصی و دانشگاهها برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی» بوده است. در همین راستا، نشستهای تخصصی با حضور مقامات فناوری از ایالات متحده، چین، هند و امارات برگزار شد تا چارچوبهای بینالمللی همکاری در حوزه AI تدوین شود.
به گفته «تِرِوُر مارتین»، مدیر یکی از شرکتهای فعال در زیستفناوری، «GITEX امسال بیش از هر زمان دیگری نشان داد که هوش مصنوعی نه یک فناوری آینده، بلکه واقعیتی اقتصادی است که اکنون در همه صنایع جریان دارد.»
نمایشگاه GITEX GLOBAL 2025 در حالی به کار خود پایان داد که برگزارکنندگان از برگزاری دوره آینده در سال ۲۰۲۶ با فرمت گستردهتر و مکان جدید خبر دادند؛ رویدادی که پیشبینی میشود نقش پررنگتری در ترسیم آینده فناوری جهانی ایفا کند.