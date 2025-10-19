En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 89,530,000
کد خبر: ۱۳۳۵۱۱۲
| |
319 بازدید

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

یکشنبه 27 مهر سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,760,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 23,730,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 34,700,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 45,670,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 56,630,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 67,600,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 78,570,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 89,530,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 100,500,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 112,200,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 123,150,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 134,100,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 145,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 156,050,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 167,000,000  

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت سکه پارسیان
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۳۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۸ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۴ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bK4
tabnak.ir/005bK4