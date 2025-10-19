به گزارش تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
یکشنبه 27 مهر سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,760,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 23,730,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 34,700,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 45,670,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 56,630,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 67,600,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 78,570,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 89,530,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 100,500,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 112,200,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 123,150,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 134,100,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 145,100,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 156,050,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 167,000,000