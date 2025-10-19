به گزارش تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

یکشنبه 27 مهر سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,760,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 23,730,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 34,700,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 45,670,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 56,630,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 67,600,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 78,570,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 89,530,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 100,500,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 112,200,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 123,150,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 134,100,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 145,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 156,050,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 167,000,000