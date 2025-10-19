En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: زیردریایی مواد مخدر را منهدم کردیم

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد یک زیردریایی بزرگ حامل مواد مخدر که به مقصد ایالات متحده در حرکت بود، منهدم شده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۸۷
| |
559 بازدید
ترامپ: زیردریایی مواد مخدر را منهدم کردیم

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد: «افتخار بزرگی برای من بود که یک زیردریایی بسیار بزرگ حامل مواد مخدر را که در یک مسیر ترانزیتی شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر به سمت ایالات متحده در حرکت بود، منهدم کردم.»

بنا بر این گزارش، ترامپ افزود: «چهار تروریست مواد مخدر در این کشتی بودند که ۲ نفر از آنها کشته شدند، در حالی‌که ۲ بازمانده برای بازداشت و پیگرد قانونی به کشورهای مبدا خود، اکوادور و کلمبیا، بازگردانده خواهند شد.»

دونالد ترامپ پیش از این هم مدعی شد که ارتش آمریکا یک زیردریایی در کارائیب را که به قاچاق مواد مخدر مبادرت می‌ورزید، نابود کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا بدون ارائه کوچک‌ترین مدرک ادعا کرده است که «آنها تروریست‌های مواد مخدر هستند» و به این بهانه حملاتی را علیه قایق‌هایی در دریای کارائیب طی هفته‌های گذشته انجام داده است.

تاکنون این اقدامات آمریکا کاملا بر حمله به قایق‌های مظنون به «قاچاق مواد مخدر» در آب‌های کارائیب متمرکز بوده‌اند. ارتش ایالات متحده تاکنون چندین قایق را منفجر کرده و بیش از ۲۰ نفر را کشته است، اما سند و مدرکی دال بر مجرم بودن کشته‌شدگان ارائه نکرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ونزوئلا حمله دریای کارائیب کشتی زیردریایی مواد مخدر قاچاق مواد مخدر خبر فوری
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا به یک کشتی دیگر در کارائیب حمله کرد
فرمانده حمله آمریکا به ونزوئلا را بهتر بشناسید!
حرکت غیرمنتظره ترامپ در رابطه با ونزوئلا
عملیات محرمانه سیا در ونزوئلا با مجوز ترامپ
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
آمادگی آمریکا برای حمله نظامی در خاک ونزوئلا
ترامپ: ۳ قایق ونزوئلا را زدیم؛ اما شما ۲ قایق را دیدید!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۳۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۸ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۴ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bJf
tabnak.ir/005bJf