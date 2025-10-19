ترامپ: زیردریایی مواد مخدر را منهدم کردیم

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد: «افتخار بزرگی برای من بود که یک زیردریایی بسیار بزرگ حامل مواد مخدر را که در یک مسیر ترانزیتی شناختهشده قاچاق مواد مخدر به سمت ایالات متحده در حرکت بود، منهدم کردم.»
بنا بر این گزارش، ترامپ افزود: «چهار تروریست مواد مخدر در این کشتی بودند که ۲ نفر از آنها کشته شدند، در حالیکه ۲ بازمانده برای بازداشت و پیگرد قانونی به کشورهای مبدا خود، اکوادور و کلمبیا، بازگردانده خواهند شد.»
دونالد ترامپ پیش از این هم مدعی شد که ارتش آمریکا یک زیردریایی در کارائیب را که به قاچاق مواد مخدر مبادرت میورزید، نابود کرده است.
رئیسجمهور آمریکا بدون ارائه کوچکترین مدرک ادعا کرده است که «آنها تروریستهای مواد مخدر هستند» و به این بهانه حملاتی را علیه قایقهایی در دریای کارائیب طی هفتههای گذشته انجام داده است.
تاکنون این اقدامات آمریکا کاملا بر حمله به قایقهای مظنون به «قاچاق مواد مخدر» در آبهای کارائیب متمرکز بودهاند. ارتش ایالات متحده تاکنون چندین قایق را منفجر کرده و بیش از ۲۰ نفر را کشته است، اما سند و مدرکی دال بر مجرم بودن کشتهشدگان ارائه نکرده است.