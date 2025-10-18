En
اینفوتابناک | تعرفه جدید گاز با آغاز فصل سرما

بر اساس اعلام وزارت نفت، با توجه به ناترازی انرژی، با آغاز فصل سرما، تعرفه جدید مصارف گاز خانگی بر اساس میزان مصرف گاز در ۵ سال اخیر محاسبه می‌شود.
اینفوتابناک | تعرفه جدید گاز با آغاز فصل سرما

به گزارش تابناک، اینفوتابناک زیر تعرفه های جدید گاز برای مصارف خانگی همزمان با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز بررسی شده است.

