انحراف اتوبوس در جاده سبزوار به مشهد با ۴۰ مصدوم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مسلم فائق‌نیا شامگاه شنبه به خبرنگاران افزود: این حادثه در محدوده بین روستاهای هاشم‌آباد و صالح‌آباد سبزوار رخ داد که تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله پس از اعلام حادثه با چند دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شده و عملیات امدادرسانی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: تاکنون گزارشی از فوتی در صحنه دریافت نشد است، اطلاعات تکمیلی هم اعلام خواهد شد.

۶ بیمارستان، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران غرب خراسان رضوی در شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه می‌کنند.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.