به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری راشا تودی، رسانهها امروز شنبه از وقوع آتش سوزی مهیبی در بخش بار یکی از فرودگاههای بین المللی در شهر «داکا» پایتخت بنگلادش خبر میدهند.
بر اساس اعلام این رسانه، شدت آتش سوزی به اندازهای است که دود غلیظی آسمان این فرودگاه را پوشانده و منجر به تعلیق پروازها شده است.
حادثه در فرودگاه حضرت شاه جلال (Hazrat Shahjalal) در شهر «داکا» پایتخت بنگلادش رخ داد.
تصاویر مخابره شده از سوی این رسانه نشان میدهد که تلاشهای زیادی برای نجات دادن برخی از هواپیماها از آتش سوزی بزرگ در فرودگاه بین المللی داکا در حال انجام است.
تا کنون دلیل وقوع این حادثه رسانهای نشده است.