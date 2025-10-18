En
وقوع آتش‌سوزی مهیب در فرودگاه بین‌المللی پایتخت بنگلادش

وقوع حریق گسترده در فرودگاه بین‌المللی پایتخت بنگلادش، به تعلیق پروازها منتهی شده است.
وقوع آتش‌سوزی مهیب در فرودگاه بین‌المللی پایتخت بنگلادش

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری راشا تودی، رسانه‌ها امروز شنبه از وقوع آتش سوزی مهیبی در بخش بار یکی از فرودگاه‌های بین المللی در شهر «داکا» پایتخت بنگلادش خبر می‌دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، شدت آتش سوزی به اندازه‌ای است که دود غلیظی آسمان این فرودگاه را پوشانده و منجر به تعلیق پروازها شده است.

حادثه در فرودگاه حضرت شاه جلال (Hazrat Shahjalal) در شهر «داکا» پایتخت بنگلادش رخ داد.

تصاویر مخابره شده از سوی این رسانه نشان می‌دهد که تلاش‌های زیادی برای نجات دادن برخی از هواپیماها از آتش سوزی بزرگ در فرودگاه بین المللی داکا در حال انجام است.

تا کنون دلیل وقوع این حادثه رسانه‌ای نشده است.

جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
