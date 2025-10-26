بازنگری مجلس در پرداخت وام ازدواج/ وضعیت بانک های با ریسک بالا در حال بررسی است

یکی از چالش‌های جدی جوانان در سال‌های اخیر، موضوع ازدواج و مشکلات مرتبط با تأمین هزینه‌های اولیه آن است. در شرایطی که افزایش تورم و گرانی، تشکیل خانواده را برای بسیاری از جوانان دشوار کرده، تسهیلات ازدواج به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت و نظام بانکی، نقشی مهم در تسهیل این مسیر دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک، سخت‌گیری برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، طولانی بودن پروسه دریافت وام، صف های طولانی جوانان جویای وام و الزام به ارائه تضامین سنگین، باعث گلایه گسترده مردم شده است. با این شرایط مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، بارها بر ضرورت اجرای دقیق قانون و تسهیل شرایط پرداخت این وام تأکید کرده‌ اما همچنان شواهدی مبنی بر تسهیل در پرداخت وام ازدواج دیده نمی شود.

گفت‌وگوی خبرنگار تابناک با حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:

** درخصوص پرداخت وام ازدواج، متقاضیان با مسیر دشواری روبه‌رو هستند؛ از جمله الزام به معرفی دو ضامن رسمی و سخت‌گیری‌های متعدد بانک‌ها در پذیرش ضامن. برای مثال، برخی بانک‌ها حتی ضامن دارای جواز کسب را به دلیل آن‌که دستگاه کارت‌خوان آنها به بانک مقصد متصل نیست، تأیید نمی‌کنند. با توجه به مشکلات جدی جوانان در تأمین ضامن رسمی، مجلس یا سایر نهادهای نظارتی چه اقدامی برای تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج و جلوگیری از سخت‌گیری‌های غیرضروری بانک‌ها انجام داده یا در دستور کار دارد؟