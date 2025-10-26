En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
حاکم ممکان در گفتگو با تابناک خبرداد:

بازنگری مجلس در پرداخت وام ازدواج/ وضعیت بانک های با ریسک بالا در حال بررسی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از امکان بازنگری در پرداخت وام ازدواج به افرادی خبر داد که اقدام به ازدواج مجدد کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۴۸
| |
383 بازدید
ممکان
 
یکی از چالش‌های جدی جوانان در سال‌های اخیر، موضوع ازدواج و مشکلات مرتبط با تأمین هزینه‌های اولیه آن است. در شرایطی که افزایش تورم و گرانی، تشکیل خانواده را برای بسیاری از جوانان دشوار کرده، تسهیلات ازدواج به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت و نظام بانکی، نقشی مهم در تسهیل این مسیر دارد.
 
به گزارش خبرنگار تابناک، سخت‌گیری برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، طولانی بودن پروسه دریافت وام، صف های طولانی جوانان جویای وام و الزام به ارائه تضامین سنگین، باعث گلایه گسترده مردم شده است. با این شرایط مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، بارها بر ضرورت اجرای دقیق قانون و تسهیل شرایط پرداخت این وام تأکید کرده‌ اما همچنان شواهدی مبنی بر تسهیل در پرداخت وام ازدواج دیده نمی شود.
 
گفت‌وگوی خبرنگار تابناک با حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:
 
** درخصوص پرداخت وام ازدواج، متقاضیان با مسیر دشواری روبه‌رو هستند؛ از جمله الزام به معرفی دو ضامن رسمی و سخت‌گیری‌های متعدد بانک‌ها در پذیرش ضامن. برای مثال، برخی بانک‌ها حتی ضامن دارای جواز کسب را به دلیل آن‌که دستگاه کارت‌خوان آنها به بانک مقصد متصل نیست، تأیید نمی‌کنند. با توجه به مشکلات جدی جوانان در تأمین ضامن رسمی، مجلس یا سایر نهادهای نظارتی چه اقدامی برای تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج و جلوگیری از سخت‌گیری‌های غیرضروری بانک‌ها انجام داده یا در دستور کار دارد؟

مسئله سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج یکی از موضوعات جدی مورد پیگیری مجلس، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی است. یکی از مراجعات اصلی مردم حوزه انتخابیه و سایر نقاط ایران هم همین مسئله است؛ لذا قانون‌گذار در مصوبه سال گذشته، به صراحت تأکید کرده که بانک‌ها موظف‌اند با حداقل تضامین ممکن، تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند و در صورت عدم امکان ارائه ضامن رسمی، از شیوه‌های جایگزین مانند سفته، اعتبارسنجی متقاضی و یا اخذ تعهد از کسر از حقوق استفاده کنند.

** گزارش های مردمی حاکی از آن است که برخی بانک ها در ارتباط با موضوع وام ها برخوردهای سلیقه ای را در پیش گرفته اند که مشکلات دریافت وام برای مردم دشوارتر شده است...

متأسفانه در اجرا، برخی بانک‌ها همچنان تفاسیر سلیقه‌ای دارند و مقررات را به‌درستی رعایت نمی‌کنند. کمیسیون اقتصادی این موضوع را از مسیر بانک مرکزی و دیوان محاسبات پیگیری کرده و به بانک مرکزی مأموریت داده‌ایم که گزارش عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج را به‌صورت دوره‌ای ارائه کند. در صورت تداوم تخلف، برخورد قانونی و تذکر رسمی به مدیران بانکی در دستور کار خواهد بود.

** برخی از افرادی که سال ها پیش ازدواج کرده و وام ازدواج دریافت کرده‌اند، حالا پس از گذشت سال‌ها و با توجه به تغییر شرایط زندگی‌شان، قصد دارند دوباره ازدواج کنند. با این حال، طبق مقررات فعلی، امکان دریافت مجدد وام برای آن‌ها وجود ندارد. این در حالی است که شرایط اقتصادی امروز با ده سال پیش هیچ شباهتی ندارد و مبلغ وامی که آن زمان پرداخت شده، در مقایسه با هزینه‌های فعلی ازدواج، عملاً ناچیز است. سؤال اینجاست: چرا قانون برای این افراد استثنا قائل نمی‌شود؟ و آیا مجلس یا بانک مرکزی برنامه‌ای برای اصلاح این روند و حمایت از کسانی که پس از سال‌ها دوباره تصمیم به تشکیل زندگی گرفته‌اند، دارد؟

این نکته درست است که شرایط اقتصادی امروز با ده یا پانزده سال پیش کاملاً متفاوت است و مبلغ وام‌های پرداختی آن زمان پاسخگوی هزینه‌های امروز نیست. با این حال، قانون فعلی پرداخت تسهیلات ازدواج را فقط برای ازدواج اول پیش‌بینی کرده است.

البته در مجلس، بحث‌هایی برای بازنگری در برخی از تبصره‌های مرتبط با تسهیلات ازدواج مطرح شده تا بتوان در موارد خاص به‌ویژه برای افرادی که پس از سال‌ها مجدداً تصمیم به تشکیل خانواده دارند شرایط جدیدی را لحاظ کرد.

کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجتماعی در حال بررسی راهکارهایی هستند تا ضمن حفظ منابع صندوق ازدواج، حمایت‌های هدفمندتری از این گروه‌ها صورت گیرد. این موضوع نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است و در دستور کار بررسی‌های کارشناسی قرار دارد.

بازنگری مجلس در پرداخت وام ازدواج/ بررسی پرداخت وام برای ازدواج مجدد

** در ارتباط با ادغام بانک آینده در بانک ملی دلایل انجام این اقدام چه بود ؟ آیا بانک های دیگری هم مثل آینده هستند که در نوبت ادغام باشند؟

ادغام بانک آینده در بانک ملی، در واقع بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی ناتراز است. هدف از این اقدام، حفظ حقوق سپرده‌گذاران، جلوگیری از بحران نقدینگی و افزایش انضباط مالی در شبکه بانکی است.

بانک آینده طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در ترازنامه و دارایی‌های منجمد مواجه بود و در نهایت، با تصمیم شورای پول و اعتبار و هماهنگی بانک مرکزی، این ادغام در چارچوب طرح جامع اصلاح ساختار بانک‌ها انجام شد.

در حال حاضر، بانک مرکزی وضعیت سایر بانک‌ها و مؤسسات دارای ریسک بالا را نیز بررسی می‌کند. ممکن است در صورت لزوم، ادغام یا اصلاح مشابهی برای برخی از آنها در دستور کار قرار گیرد؛ اما هدف اصلی، پیشگیری از بحران‌های بانکی و بازگشت ثبات به شبکه پولی کشور است.

 گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی

اشتراک گذاری
برچسب ها
حاکم ممکان مجلس شورای اسلامی وام ازدواج بانک آینده بانک ملت ادغام بانک ها کمیسیون اقتصادی مجلس
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرداخت بیش از 6 هزار و 500 فقره وام ازدواج و فرزند آوری از سوی شعب بانک شهر
سقف وام ازدواج فرزندان بازنشستگان افزایش یافت
وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری افزایش یافت
آغاز ثبت‌نام «وام ازدواج» ۶۰ میلیونی فرزندان بازنشستگان
میزان وام ازدواج بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی
وام ازدواج صندوق بازنشستگی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ / جزئیات جدید از نحوه تخصیص وام
پایان مهلت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان
جزئیات جدید از وام ۶۰ میلیون تومانی صندوق بازنشستگی/ میزان اقساط و مدت بازپرداخت چقدر است؟
پرداخت بخشی از متناسب‌سازی با حقوق مرداد بازنشستگان
شروع پرداخت وام ۶۰ میلیونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان
نرخ ازدواج همچنان کاهشی و تجرد قطعی افزایشی شد
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند
۱۷ میلیون ایرانی به ازدواج می‌گویند «نه»
سخنگوی دولت: کالابرگ چهارشنبه واریز می‌شود
جنجال تازه پس از شکست دولت در وام ازدواج
به آیندگان بگویید در سال ۱۴۰۴ هیچکس عروس نشد
به آیندگان بگویید سال ۱۴۰۴ دختری عروس نشد
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری فقط با یک ضامن
مهاجرانی: کالابرگ چهارشنبه واریز می‌شود
بیش از یک میلیون نفر در صف وام ازدواج و فرزند
نیم میلیون ایرانی در صف وام ازدواج!/ بی‌توجهی بانک‌ها صدای مردم را درآورد
جزئیات بازنشستگی زنان شاغل دارای فرزند
طلاق صوری؛ کلید مستمری پدر!
بانک‌ مرکزی آمار وام کارمندان بانک‌ها را پنهان کرد
پرداخت 1700 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه بانک پارسیان به 5 هزار عروس و داماد
بیش از یک‌ میلیون نفر در صف وام ازدواج و فرزندآوری/ کدام بانک پرداخت وام را سه‌ قفله کرد؟
جزئیات وام «نیم میلیارد تومانی» خرید کالا/ مردم به کدام بانک‌ها مراجعه کنند؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۷۱ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bJ2
tabnak.ir/005bJ2