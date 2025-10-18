به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ سیاوش محبی با اعلام این خبر افزود: تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال (آزادراه تهران- شمال و کرج - چالوس) به دلیل ترافیک سنگین از ساعت ۱۷ امروز ممنوع خواهد شد.
وی اظهار کرد: همچنین به منظور تخلیه بار ترافیکی و روانسازی مسیر، از ساعت ۱۹:۰۰ مسیر مرزنآباد به سمت تهران و کرج نیز به صورت یکطرفه خواهد شد.
سرهنگ محبی افزود: این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی در این ۲ محور ادامه خواهد داشت.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و استفاده از مسیرهای جایگزین، همکاری لازم را در کاهش مشکلات ترافیکی داشته باشند و توصیه کرد برای اطلاع از وضعیت لحظهای جادهها از سامانههای رسمی پلیس راهور بهرهگیری کنند.