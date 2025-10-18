جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی موقت در جاده چالوس خبر داد و گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ امروز(شنبه) در مسیر جنوب به شمال این محور به دلیل ترافیک سنگین ممنوع خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ سیاوش محبی با اعلام این خبر افزود: تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال (آزادراه تهران- شمال و کرج - چالوس) به دلیل ترافیک سنگین از ساعت ۱۷ امروز ممنوع خواهد شد.

وی اظهار کرد: همچنین به منظور تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی مسیر، از ساعت ۱۹:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج نیز به صورت یکطرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی افزود: این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی در این ۲ محور ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و استفاده از مسیرهای جایگزین، همکاری لازم را در کاهش مشکلات ترافیکی داشته باشند و توصیه کرد برای اطلاع از وضعیت لحظه‌ای جاده‌ها از سامانه‌های رسمی پلیس راهور بهره‌گیری کنند.