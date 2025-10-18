En
انسداد جاده چالوس به‌سوی شمال از ساعت ۱۷

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی موقت در جاده چالوس خبر داد و گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ امروز(شنبه) در مسیر جنوب به شمال این محور به دلیل ترافیک سنگین ممنوع خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۳۵
277 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ سیاوش محبی با اعلام این خبر افزود: تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال (آزادراه تهران- شمال و کرج - چالوس) به دلیل ترافیک سنگین از ساعت ۱۷ امروز ممنوع خواهد شد.

وی اظهار کرد: همچنین به منظور تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی مسیر، از ساعت ۱۹:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج نیز به صورت یکطرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی افزود: این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی در این ۲ محور ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و استفاده از مسیرهای جایگزین، همکاری لازم را در کاهش مشکلات ترافیکی داشته باشند و توصیه کرد برای اطلاع از وضعیت لحظه‌ای جاده‌ها از سامانه‌های رسمی پلیس راهور بهره‌گیری کنند.

انسداد جاده چالوس فراجا محدودیت ترافیک وسایل نقلیه مرزن آباد
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
