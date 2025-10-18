واکنش محسن هاشمی به حرف های رحیم صفوی

خود خوب می‌دانید، نتیجه بررسی چگونگی رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی علی‌رغم رسیدگی در شورای امنیت نتوانست استحکام لازم را پیدا و خانواده و حتی رئیس جمهور وقت را راضی نماید و هم‌چنان در ابهام می‌باشد.

فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب به رحیم صفوی نوشت که اگرچه بهتر می‌دانید که معمولاَ محل و شیوه شهادت را دشمن انتخاب می‌کند و در استخر هم می‌توان شهید شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در واکنش محسن هاشمی به اظهارات رحیم صفوی آمده است: انتشار مصاحبه جنابعالی در حاشیه تشییع جنازه مرحوم افشار، که بنده نیز توفیق حضور داشتم موجب آزردگی علاقمندان آیت الله هاشمی رفسنجانی گردیده است و آن را کنایه به شیوه رحلت ایشان و حتی مرحوم افشار می‌دانند.

وی در بخشی از واکنش خود به اظهارات صفوی یادآورشد: همانگونه که مستحضرید، آیت الله هاشمی رفسنجانی که روستایی زاده‌ای از دل کویر بود، به آب و آبادانی ایران عشق می‌ورزید و عمر خویش را صرف تحقق این هدف و تامین رفاه و امنیت و صلح برای ایرانیان کرد. گرچه پس از دوران ایشان، سیاست‌های دیگری حاکم شد و بسیاری از دغدغه‌های ایشان در اولویت دیگران قرار نگرفت و امروز ایران عزیز با چالش‌هایی نظیر خشکسالی، فقر، جنگ و ... تهدید می‌شود.

ولی بدانید خانواده هاشمی و مردم، سرفرازانه به چگونگی زندگی و فوت پدر افتخار می‌کنند. همچنین در آموزه‌های دینی شهادت امری باطنی و براساس نیات شهید است.