نسخه طب سنتی برای رفع چاقی

طب سنتی چاقی را به دو نوع لحمی (عضلانی و گرم) و شحمی (چربی و سرد) تقسیم می‌کند که هر کدام رژیم غذایی و مراقبت‌های خاص خود را دارند.
نسخه طب سنتی برای رفع چاقی

به گزارش تابناک؛ از دیدگاه طب سنتی دو اصطلاح لحمی و شحمی در توصیف نوع چاقی بکار می‌رود. چاقی لحمی یعنی چاقی عضلانی و گوشتی و چاقی شحمی یعنی چاقی که در اثر تجمع چربی ایجاد می‌شود. یک پزشک متخصص طب سنتی می‌گوید: معمولا چاقی، ناشی از افزایش رطوبت در بدن است که این رطوبت می‌تواند همراه با گرمی یا سردی باشد. چاقی گرم، لحمی و چاقی سرد، شحمی نام می‌گیرد.

نشانه‌های چاقی لحمی و شحمی

در چاقی لحمی یا عضلانی، اعضای بدن درشت، دست و پا و عرض شانه‌ها بزرگ، مفاصل برآمده، بافت بدن عضلانی و متراکم، رنگ پوست سرخ و سفید، مو‌ها تیره، بدن گرم و علاقه فرد بیشتر به هوا و غذا‌های خنک است. اما برعکس در چاقی شحمی، مزاج بدن سرد و‌تر و علاقه فرد به هوا و خوراکی‌های گرم بیشتر است. قفسه سینه، مفاصل و دست و پا‌ها کوچک، مو‌ها لخت و روشن و رنگ پوست بسیار سفید است. البته ممکن است فرد گرم مزاجی به دلیل سبک زندگی نادرست، دچار غلبه سردی و تری به خصوص در نواحی سیستم گوارش یعنی شکم و پهلو‌ها شود.

بخور نخور‌های لحمی‌ها و شحمی‌ها

فرد با هر نوع چاقی برای اصلاح شرایط خود باید آداب کلی تغذیه را رعایت کند. دکتر سرباز حسینی می‌گوید: در چاقی لحمی این افراد باید از مصرف غذا‌های با مزاج گرم و‌تر پرهیز کرده و بیشتر غذا‌های سرد و خشک مصرف کنند. از مصرف گوشت به خصوص گوشت گوسفند، گندم، نخود، لوبیا، هویج، انگور، توت، انجیر، گلابی، گیلاس، خربزه، طالبی، موز، آناناس، بادام و کنجد اجتناب کنند و توصیه به استفاده از گوشت بز، عدس، باقلا، کشک، پنیر، گشنیز، میوه‌های ترش مثل انار، آلبالو، تمبرهندی، لیموترش، نارنج، غوره و سماق است.

اما در چاقی شحمی پرهیزات و توصیه‌ها متفاوت است. در بسیاری از رژیم‌های غذایی به غلط توصیه به مصرف کاهو، کدو، خیار و گوجه می‌شود که باید توجه داشت در افراد سرد و‌تر و اصطلاحا شحمی این غذا‌ها باعث افزایش چاقی خواهد شد. افراد دچار این نوع چاقی باید از مصرف ماهی، خامه، پنیر خامه‌ای، ماست، دوغ، برنج سفید، جو، سیب زمینی، کدو، بامیه، کاهو، خیار، گوجه، پرتقال، نارنگی، هلو و هندوانه اجتناب کنند و در مقابل در غذا‌های خود از نخود، لپه، انواع سبزی‌های گرم مانند سیر، پیاز، کرفس، ترخون، تره، شوید، نعنا، زیتون، دارچین، زیره، زعفران، هل، گلپر، سیاه‌دانه، بابونه، آویشن و زنیان استفاده کنند.

