هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تسنیم ، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز شنبه ۲۶ مهرماه، شاخص کیفی هوا در شهرستان‌های کارون ۱۵۹ AQI و شادگان ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

همچنین اهواز ۱۳۴، بهبهان ۱۳۰، دشت آزادگان ۱۰۳، آبادان و آغاجاری ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و ... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا ناسالم است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.