En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی

براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۷ شهر خوزستان امروز آلوده گزارش شده است.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۹۶
| |
208 بازدید
هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تسنیم ، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز شنبه ۲۶ مهرماه، شاخص کیفی هوا در شهرستان‌های کارون ۱۵۹ AQI و شادگان ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

همچنین اهواز ۱۳۴، بهبهان ۱۳۰، دشت آزادگان ۱۰۳، آبادان و آغاجاری ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و ... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا ناسالم است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خوزستان هوای آلوده نارنجی قرمز شاخص کیفی اهواز بهبهان ناسالم گروههای حساس
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس هولناک و نگران کننده از وضعیت سد مارون
وضعیت خوزستان بنفش شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۴۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۶ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۵۴ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخی روشن به رفتار‌های خصمانه آمریکا بود  (۵۳ نظر)
خاتمی ۸۲ ساله شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bIC
tabnak.ir/005bIC