به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ خانههای لوکس تهران، چه به صورت مجتمعهای بزرگ و چه ویلایی، با قیمتهای نجومی به فروش میرسند. بررسیها نشان میدهد که امکانات این واحدها بسیار خاص و چشمگیر هستند و با سایر ملکهای فروشی در تهران، تفاوت چشمگیری دارند؛ با این حال، قیمتهای میلیون دلاری این خانهها باعث شده که خرید آنها فقط برای بخش کوچکی از جامعه امکانپذیر باشد.
در مقابل اما، با نگاه به بازار املاک لوکس در کشورهای توسعهیافته، میتوان به راحتی دریافت که نهتنها امکانات خانههای لوکس تهران در مقایسه با نمونههای مشابه در این کشورها تنوع کمتری دارد، بلکه خانههای لوکس ویلایی و آپارتمانی در پایتخت با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود به فروش میرسند.
این گزارش به بررسی بازار املاک لوکس تهران و انگستان پرداخته و امکانات و خدمات ارائه شده در بازار مسکن لاکچری این دو کشور را واکاوی میکند. پیشتر نیز در گزارشی تحت عنوان «قیمت خانههای لوکس تهران از آمریکا سبقت گرفت / زندگی در فرشته، گرانتر از لسآنجلس!»، به بررسی بازار خانههای لوکس تهران و آمریکا پرداخته شده بود.
بررسی سطح امکانات خانههای لوکس تهران و انگلستان
در انگلستان، تنوع بالایی از خانههای لوکس وجود دارد که انتخاب آنها به سلیقه و نیاز خریداران وابسته است. تعداد واحدهای لوکس در این کشور بالاست و این خانهها نهتنها در شهرهای بزرگ، بلکه در مزارع و روستاها نیز به چشم میخورند.
در شهرهایی مانند لندن، خانههای لوکس معمولا بهصورت آپارتمانی یا ویلایی و با متراژی کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع عرضه میشوند. در مقابل، در مناطق روستایی یا شهرستانها، خانههای لوکس اغلب همراه با زمینهای کشاورزی و مزارع وسیع به فروش میرسند؛ نکته قابل توجه آن است که متراژ این املاک گاه به دهها هکتار نیز میرسد و از باغهای گستردهای برخوردار است.
در ادامه مجموعه گزارشهای مقایسه بازار مسکن خانههای لوکس ایران با سایر کشورها، جزئیات بازار خانههای لوکس در مناطق روستایی بریتانیا را بهصورت مفصل بررسی شده است.
قیمت خانههای لوکس در تهران
بررسیها از بازار مسکن خانههای لوکس در تهران نشان میدهد که برخی از فایلها و واحدهای خاص در پایتخت، با قیمتهای گزافی معامله میشوند.
در یک مورد قابل توجه، یک واحد ویلایی ۲۰۰۰ متری در منطقه تجریش که در نزدیکی مجموعه کاخهای سعدآباد قرار دارد، با احتساب دلار ۱۱۰ هزار تومانی، با قیمتی بیش از ۵۸ میلیون دلار به فروش میرسد. به عبارتی قیمت این ملک به تومان، عدد باورنکردنی ۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان است!
از امکانات این واحد ۱۰ خوابه ویلایی، میتوان به دو هزار متر بنا و سه هزار متر زمین اختصاصی، ۱۵ پارکینگ مسقف، استخر و سونا، سالن اجتماعات، سالن برگزاری مراسم و همچنین چاه آب اختصاصی اشاره کرد.
با این حال، مواردی نظیر این خانه اگرچه در تهران کم نیستند، اما اصولا برای عموم آگهی نمیشوند و درون حلقه مشخصی از افراد جامعه، قیمتگذاری و دست به دست میشوند.
یک مورد دیگر که البته فاصله قیمتی زیادی با ملک تجریش دارد، یک خانه ویلایی ۱۰۰۰ متری در شهرک غرب است که با قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان به فروش گذاشته است. با احتساب نرخ دلار ۱۱۰ هزار تومانی، ارزش این ملک حدود ۶ میلیون و ۳۶۳ هزار دلار خواهد بود. این واحد ویلایی از امکاناتی نظیر سالن استخر و سونا، سالن بدنسازی و اتاق مدیا برخوردار است.
اما با توجه به وضعیت نامتوازن بازار مسکن ایران، این پرسش مطرح میشود که با هزینه خرید یک واحد لوکس در تهران، چه خانهای و با چه امکانات و خدماتی میتوان در کشوری نظیر انگلستان خریداری کرد؟
قیمت خانههای لوکس در انگلستان
بررسیها نشان میدهد اکثر خانههای موجود در بازار املاک انگلستان، دارای بافت تاریخی هستند و قدمت بالایی دارند. طول عمر برخی از خانهها گاه به بالای ۳۰۰ سال میرسد؛ نکته قابل تامل آن است که با وجود عمر بنای طولانی، این خانهها بارها بازسازی شده و از استحکام بالایی برخوردارند.
در یکی از گرانترین محلههای لندن، در منطقه نایتسبریج، یک عمارت لوکس با متراژ ۱۱۲۵ مترمربع با قیمت ۴۶ میلیون و ۷۳۰ هزار دلار برای فروش عرضه شده است. این ملک با استفاده از متریال و امکاناتی فراتر از استانداردهای رایج، از نمونههای بارز بازار املاک لوکس در انگلستان محسوب میشود.
عمارت نامبرده، دارای هفت اتاق خواب مستر، آسانسور شیشهای، استخر شنا، سالن ورزشی و اتاق تناسب اندام، سالن سونا، حمام بخار، اتاق درمان و اتاق رسانه است. همچنین وجود یک بار اختصاصی، پارکینگ خصوصی با ظرفیت سه خودرو، دفتر کار خانگی و سوئیت مجزای مهمان، بخشی از امکانات رفاهی این واحد لوکس هستند.
این عمارت لوکس در یکی از ممتازترین مناطق لندن واقع شده و سبک طراحی، متریال استفاده شده، موقعیت مکانی و امکانات آن، فراتر از واحدهای لوکس پایتخت است.
در منطقه هدینگتون شهر آکسفورد نیز، عمارت دو طبقهای به مساحت ۷۲۵ متر با ۶ اتاق خواب، با قیمتی معادل پنج میلیون و ۶۴۰ هزار دلار به فروش میرسد. این خانه لوکس به سیستمهای هوشمند مجهز شده و از سالن گالری، سالن نقاشی و سالن سینما برخوردار است.
سیستم گرمایش از کف، در تمامی اتاقها، سیستمهای گرمایش زمین و سرمایش مرکزی، از دیگر امکانات این ملک هستند. این خانه همچنین دارای باغ اختصاصی و آشپزخانه فضای باز است که به یخچال، باربیکیو و اجاق مجهز شدهاند.
از امکانات رفاهی و تفریحی این ملک میتوان به زمین بازی کودکان با خانه درختی قابل سکونت، تختخواب، اتاق رختشویی، دیوار صخرهنوردی، سرسره، زیپ وایر و زمین تنیس اشاره کرد.
به این ترتیب، میتوان گفت که حتی گرانترین املاک در کلانشهرهای انگلستان نیز قیمت به مراتب کمتری نسبت به واحدهای لاکچری در تهران دارند.
این در حالی است که امکانات و کیفیت ساخت خانههای لوکس در تهران اصولا قابل قیاس با نمونههای مشابه در انگلستان نیست! همچنین سطح رفاه، خدمات شهری و استانداردهای زندگی در دو کشور نیز تفاوت چشمگیری دارند و بعضا غیرقابل توصیف هستند.