En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟

سایت polymarket شانس قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را کمتر از یک درصد برآورد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۶۸
| |
649 بازدید
|
۲
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سایت تحلیلی و آماری polymarket به شانس قهرمانی تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره کرد. بر اساس داده‌های این سایت، اسپانیا با ۲۰ درصد، بیشترین شانس قهرمانی در جام جهانی را دارد. شاگردان دلافوئنته، قهرمان یورو ۲۰۲۴، هفت درصد بیشتر از فرانسه و انگلیس داشته و در صدر این گمانه‌زنی قرار دارند.

ماتادور‌ها پس از کسب عنوان قهرمانی در یورو ۲۰۲۴ و نمایش موفق در رقابت‌های انتخابی جام جهانی بار دیگر به جمع رقبای اصلی رقابت‌های تابستان ۲۰۲۶ پیوسته‌اند. ترکیب جوانان و بازیکنان باسابقه، شانس لاروخا را برای قهرمانی را بیشتر و هوادارانش را امیدوارتر کرده است.

در بین آسیایی‌ها ژاپن با دو درصد، بیشترین شانس را برای بالابردن جام قهرمانی در آمریکا دارد. تیم ملی فوتبال ایران در کنار کره جنوبی، ازبکستان، اردن و استرالیا با کمتر از یک درصد در رده آخر قرار گرفته‌اند.

۱- اسپانیا

۲- فرانسه

۳- انگلیس

۴- برزیل

۵- پرتغال

۶- آرژانتین

۷- آلمان

۸- نروژ

۹- هلند

۱۰- ایتالیا

جام جهانی ۲۰۲۶ در دوازده گروه چهارتیمی برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه همراه با هشت تیم برتر سوم به دور حذفی راه پیدا خواهند کرد. مکزیک در گروه A، کانادا در گروه B و آمریکا در گروه D قرار خواهند داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قهرمانی تیم ملی جام جهانی فوتبال ایران فرانسه اسپانیا انگلیس
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طلای درخشان دختران ایران در رویینگ آسیا
اینفوتابناک | درخشش نام ایران روی سکوهای ورزشی
عکس: پوستر فیفا برای تیم‌های صعود کرده به جام‌جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
اگر نمی خواهید مورد مزحکه دنیا بشیم بهتره انصراف بدید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
با این تیم باید دعا کرد که به تیمهای ضعیف بخوریم و گروه مثل انگلیس ۶تایی میشیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۳۶ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۵ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۲ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۶ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخی روشن به رفتار‌های خصمانه آمریکا بود  (۵۳ نظر)
خاتمی ۸۲ ساله شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bHk
tabnak.ir/005bHk