به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سایت تحلیلی و آماری polymarket به شانس قهرمانی تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره کرد. بر اساس داده‌های این سایت، اسپانیا با ۲۰ درصد، بیشترین شانس قهرمانی در جام جهانی را دارد. شاگردان دلافوئنته، قهرمان یورو ۲۰۲۴، هفت درصد بیشتر از فرانسه و انگلیس داشته و در صدر این گمانه‌زنی قرار دارند.

ماتادور‌ها پس از کسب عنوان قهرمانی در یورو ۲۰۲۴ و نمایش موفق در رقابت‌های انتخابی جام جهانی بار دیگر به جمع رقبای اصلی رقابت‌های تابستان ۲۰۲۶ پیوسته‌اند. ترکیب جوانان و بازیکنان باسابقه، شانس لاروخا را برای قهرمانی را بیشتر و هوادارانش را امیدوارتر کرده است.

در بین آسیایی‌ها ژاپن با دو درصد، بیشترین شانس را برای بالابردن جام قهرمانی در آمریکا دارد. تیم ملی فوتبال ایران در کنار کره جنوبی، ازبکستان، اردن و استرالیا با کمتر از یک درصد در رده آخر قرار گرفته‌اند.

۱- اسپانیا

۲- فرانسه

۳- انگلیس

۴- برزیل

۵- پرتغال

۶- آرژانتین

۷- آلمان

۸- نروژ

۹- هلند

۱۰- ایتالیا

جام جهانی ۲۰۲۶ در دوازده گروه چهارتیمی برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه همراه با هشت تیم برتر سوم به دور حذفی راه پیدا خواهند کرد. مکزیک در گروه A، کانادا در گروه B و آمریکا در گروه D قرار خواهند داشت.