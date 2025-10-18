ولوو EX90 مدل ۲۰۲۶؛ سرعت، هوش و ایمنی در لباسی تازه

به گزارش تابناک؛ولوو EX۹۰، شاسیبلند الکتریکی پرچمدار شرکت سوئدی، تنها یک سال پس از عرضه، با تغییرات فنی مهمی برای مدل ۲۰۲۶ بهروزرسانی شده است. مهمترین تحول در این نسخه، استفاده از سیستم الکتریکی ۸۰۰ ولتی بهجای ساختار ۴۰۰ ولتی پیشین است؛ تغییری که نهتنها به معنای پیشرفت فنی محسوب میشود، بلکه تأثیر مستقیم بر عملکرد، سرعت شارژ و بهرهوری کلی خودرو دارد. این سیستم پیشتر در مدل ES۹۰ مورد استفاده قرار گرفته بود و حالا با ورود به EX۹۰، سطح تازهای از کارایی را به این شاسیبلند لوکس اضافه کرده است.
باتری ۱۰۷ کیلوواتساعتی خودرو اکنون به لطف ساختار جدید، با سرعتی چشمگیرتر شارژ میشود. به گفته ولوو، EX۹۰ مدل ۲۰۲۶ قادر است در عرض تنها ۱۰ دقیقه حدود ۲۵۰ کیلومتر از برد خود را بازیابی کند و از شارژ سریع ۳۵۰ کیلوواتی نیز پشتیبانی کند. هرچند این شرکت هنوز مدت دقیق شارژ از ۱۰ تا ۸۰ درصد را اعلام نکرده، اما با توجه به مدل قبلی که در ۴۳ دقیقه از ۱۰ تا ۹۰ درصد شارژ میشد، میتوان انتظار بهبود قابل توجهی داشت. در نسخههای مختلف این خودرو، توان خروجی بین ۴۰۲ تا ۵۱۰ اسببخار متغیر است؛ اعدادی که نشان میدهد EX۹۰ همچنان ترکیبی از قدرت، ظرافت و فناوری مدرن را به نمایش میگذارد.
ولوو علاوه بر تحول در ساختار الکتریکی، امکانات رفاهی و ایمنی این خودرو را نیز ارتقا داده است. سقف پانورامای الکتروکرومیک اکنون بهصورت استاندارد در تمام نسخهها وجود دارد و راننده میتواند میزان شفافیت آن را بسته به شرایط نوری تغییر دهد. همچنین یک کامپیوتر داخلی جدید و قدرتمندتر به خودرو اضافه شده که با بهرهگیری از فناوریهای هوش مصنوعی، امکان عملکرد دقیقتر سیستمهای کمکراننده را فراهم میکند. این سیستمها شامل هشدار جاده لغزنده، ترمز اضطراری بهبودیافته در شرایط تاریک و حتی تماس خودکار با اورژانس در صورت عدم پاسخ راننده پس از تصادف هستند؛ ویژگیهایی که روح نوآوری و ایمنی همیشگی برند ولوو را بار دیگر به نمایش میگذارند.
یکی دیگر از بهبودهای محسوس در EX۹۰ جدید، عملکرد سیستم پارک خودکار است که اکنون دقت و سرعت بالاتری دارد. تمام این ویژگیها نشان میدهند که ولوو نهتنها در مسیر الکتریکیشدن حرکت میکند، بلکه در تلاش است تا تجربه رانندگی هوشمند و ایمن را به بالاترین سطح ممکن برساند.
هرچند هنوز قیمت رسمی نسخه ۲۰۲۶ اعلام نشده، اما انتظار میرود در محدوده مدل قبلی، یعنی بین ۸۱ هزار تا ۹۰ هزار دلار قرار گیرد. نکته مثبت برای خریداران آمریکایی این است که تولید EX۹۰ در کارخانه ولوو در کارولینای جنوبی انجام میشود و به همین دلیل مشمول تعرفههای وارداتی دولت ترامپ نخواهد شد. " چقدر هم که این موضوع برای مخاطب ایرانی مهم است :) "