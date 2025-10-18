En
جزییات انتقال ۴ زندانی ایرانی از آذربایجان به کشور

۴ زندانی ایرانی محبوس در زندان‌های جمهوری آذربایجان پس از وقفه ۳ ساله در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومان، به کشور منتقل شدند.
انتقال ۴ زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور/ جزئیات

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اعلام این خبر اظهار کرد: این افراد پس از انتقال به کشورمان، برای گذران ادامه دوران محکومیت به اداره کل زندان‌های استان گیلان تحویل شدند.

 رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری با اشاره به وقفه ۳ ساله در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، از اجرای نخستین مرحله از انتقال زندانیان ایرانی به کشورمان خبر داد.

جلالیان در ادامه گفت: بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه، قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه است؛ هموطنان به دلایلی ازجمله عدم اطلاع از قوانین دیگر کشورها و هم چنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، در کشورهای هدف دستگیر و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری از تلاش و همکاری کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، دادگستری کل استان گیلان، سازمان زندان‌ها و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستارا در انتقال این افراد تشکر کرد.

 

