ضرب و شتم یک معلم توسط اولیای دانش آموز

به گزارش تابناک به نقل از مهر، با توجه به اتفاق رخ داده و برخورد فیزیکی دو نفر از اولیای یک دانش آموز با یکی از معلمان در محل مدیریت این شهرستان، تشکیل پرونده و حمایت قضائی از معلم در دستور کار قرار گرفت.

متأسفانه اولیای یک دانش آموز که برای شکایت از معلم فرزند خود به اداره آموزش و پرورش شهرستان مهران مراجعه کردند، پس از بحث با معلم، اقدام به ضرب و شتم این همکار فرهنگی کردند که در همین رابطه مسئولان حقوقی و بازرسی شهرستان برای خاطیان اقدام به تشکیل پرونده در مراجع قضائی کردند.

با توجه به اهمیت تأمین امنیت و حمایت از معلمان این امر تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.