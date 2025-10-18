En
واکنش قاطع وزارت خارجه به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و تمام مفاد آن خاتمه‌یافته تلقی می‌شود.
به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و تمام مفاد آن خاتمه‌یافته تلقی می‌شود.

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد انقضای قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد به شرح ذیل است: ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان می‌رسد و همه مفاد آن شامل فهرست‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هسته‌ای ایران و سازوکارهای مربوطه، از تاریخ خاتمه‌یافته تلقی می‌شوند.

به همین منظور موضوع هسته‌ای ایران است که تحت عنوان «منع اشاعه» در دستور کار شورای امنیت قرار دارد باید از فهرست موضوعات بررسی شورای امنیت سازمان ملل خارج شود. با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هسته‌ای هر کشور بدون تسلیحات هسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه رفتار شود.

همه هدف ادعایی طرح موضوع هسته‌ای ایران در دستور کار شورای امنیت، مطمئن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و عدم انحراف آن به سمت تسلیحاتی بوده است. این هدف کاملاً محقق است، کمااینکه هیچ گزارشی در این مورد از سوی شرکت بین‌المللی انرژی اتمی نیز منتشر نشده و علیرغم فشارهای سه کشور اروپا و آمریکا برای اثبات عدم پایبندی ایران به مغایرت پادمانی، هیچ‌گاه چنین احرازی صورت نگرفته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به پذیرشات فراپادمانی ذیل برجام، همزمان تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داشت و این کشور اروپا، اروپا و آمریکا بودند که تحریم‌های خود را حذف کردند.

قطعنامه ۲۲۳۱ و ضمیمه آن، برجام، یک بزرگ دیپلماسی چندجانبه بود که در سال‌های اولیه شکل‌گیری آن، اعتبار و اثربخشی خود را نشان داد. متأسفانه با خروج غیرمسئولانه در سال ۲۰۱۸ و سه کشور اروپایی با قصور در آمریکا، این یک مهم دیپلمه را قدر ندانستند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای غیرقانونی بودن حرکت سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه، آلمان) که بی‌کندی امنیت قانونی یا دلیل منطقی و غیرقانونی را از آمریکا خارج می‌کند. کشور اروپایی هیچ خدشه‌ای به ترتیبات قانونی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله زمان انقضای آن، وارد شده و این قطعنامه باید در موعد مقرر (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه‌یافته تلقی شود.

همچنین نامه‌های برجسته می‌شود که علیرغم حرکت غیرقانونی سه کشور اروپایی عضو برجام- که خود را از زمان خروج از برجام در می ۲۰۱۸ به بعد به‌صورت مستمر مرتب «عدم اجرای اصلی» هیچ قطعه‌ای را نمی‌سازد و به همین دلیل خود را از صلاحیت قانونی توسل به سازندگان و حل اختلاف برجام محروم کرده‌اند. خاتمه‌یافته مصرف شده است.

بر این اساس، تحرکات تقابلی آلمان، انگلیس، فرانسه، به‌عنوان ناقضان برجام، که با سوء نیت و بدون رعایت رویه‌های مربوطه در صدد بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت بودند، به هیچ عنوان نباید ارزش و اثر حقوقی و اجرایی تلقی شود. دبیرخانه شورای امنیت نیز مجاز نیست بر حرکت غیرقانونی این سه کشور صحه گذاشته و آن را به رسمیت بشناسد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مجدد این واقعیت است که ۶ کشور عضو شورای امنیت شامل دو عضو دائم با حرکت غیرقانونی سه کشور اروپایی و آمریکا مخالفند و همچنین با اشاره به مکاتبات مشترک ایران، چین و روسیه در این خصوص دبیرکل سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ تصمیمی مبنی بر اجازه دادن به سازمان ملل متحد برای تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری های جدید در این زمینه وجود دارد. امنیت سازمان ملل است.

با عنایت به مراتب فوق از دبیرکل سازمان ملل متحد موکدا درخواست می‌شود و فقط ۱۰۰ ماده منشور سازمان ملل فوراً اطلاعات نادرست مندرج در صفحه اینترنتی سازمان ملل درباره روند ادعای بازگرداندن نامه‌های خاتم‌یافته علیه ایران را اصلاح کرده و مانع از آشفتگی بیشتر در روند حقوقی و رویه‌های مرتبط با عملکرد شورای امنیت می‌شود.

همچنین جمهوری اسلامی تشکیل سازوکارهای تحریمی شورای امنیت را از جمله کمیته تحریم و گروه‌ها را غیر قانونی دانسته و دبیرخانه را موظف می‌داند در اسرع وقت صفحه اینترنتی شورای امنیت را با حذف ادعای تشکیل این ترتیبات اصلاح کند.

این امر خاص با توجه به ابهام مطلق موجود در فلسفه و هدف قطع‌نامه‌های منسوخ شده، معتبر آنها و سازندگان و کار خط‌مه آنها نیازمند مضاعفی است.

از همه اعضای سازمان ملل متحد انتظار می‌رود با در نظر گرفتن ماهیت غیرقانونی حرکت سه کشور اروپایی، ایراد رویه‌ای مشود در اقدام آنها، عدم تغییر تصمیم توسط شورای امنیت برای تمدید نامه ۲۲۳۱ یا بازگرداندن قطع‌نامه‌های قطع‌شده، از اثربخشی به ادعای سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت به قطعنامه‌های قطعنامه، ۱۷۷، ۱۷۹. ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹) خودداری کرده و قطعنامه ۲۲۳۱ را خاتمه‌یافته تلقی نمی‌دانند.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای خود، قصور شورای امنیت برای محافظت از رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران و حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان را به شدیدترین وجهه می‌کند. برنامه وحشیانه و تجاوزکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران که در میانه دیپلماتیک دیپلماتیک با آمریکا صورت گرفت، خیانتی شدید به دیپلماسی و ضربه‌های بزرگ به حقوق بین الملل از جمله سازوکارهای حفاظتی نظام منع اشاعه از اعضای خود بود. این هدف علاوه بر اینکه باعث شهید و زخمی شدن چند هزار شهروند ایرانی و تخریب هزاران واحد مسکونی و ضربه زدن به زیرساخت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران شد، باعث خلال در روند همکاری‌های معمول ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. جستجوی ایران برای احیای موضوعاتی که در قالب تفاهم قاهره به نتیجه رسید نیز به دلیل اقدام غیرمسئولانه و مغرضانه کشور سه کشور در استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام با کارشکنی تغییر یافت.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از موعود مقامات چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت در مخالفت با سوء استفاده سه کشور اروپایی از ساز و کار حل اختلاف برجام، و همچنین از الجزایر و به‌عنوان پاکستان دو عضو غیر دائم شورایی که با حرکت غیرقانونی سه کشور در شورای امنیت مخالفت می‌کند، قدردانی می‌کند. وزارت امور خارجه همچنین تصمیم می‌گیرد دو عضو غیرمجاز دیگر، کره جنوبی و گویان، که حرکت سه کشور اروپایی را نپذیرفت، ارج می‌نهد.

وزارت امور خارج از جمهوری اسلامی ایران همچنین از اعضای جنبش عدم قطعیت که در بیانیه نوزده اجلاس میاندوره‌های وزرای امور خارجه در کامپالا (اوگاندا) وجود دارد، بر روی خط قطعنامه ۲۲۳۱ طبق ۸ آن و باید رعایت کامل مفاد و جدول زمانی مندرج در آن را انجام دهند، و همچنین به اعضای گروه دوستان منشور در نیویورک که موضعی مشابه می‌دهند.

جمهوری اسلامی ایران موکدا خود را نسبت به دیپلماسی در عین اصرار بر حقوق مشروع و استفاده قانونی ملت ایران در همه عرصه‌ها از جمله در زمینه بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌دارد.

