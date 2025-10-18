En
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت

والیبال ایران در پی به کما رفتن صابر کاظمی، ملی‌پوش ایرانی باشگاه الریان قطر به شوک فرو رفت.
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت

صابر کاظمی یکی از استعداد‌های درخشان والیبال ایران در سال‌های اخیر، به دلیل عارضه مغزی به کما رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، صابر کاظمی، ملی‌پوش سابق والیبال ایران و بازیکن فعلی تیم الریان قطر، امروز (شنبه) بر اثر عارضه مغزی به کما رفت.

این بازیکن دیروز در تمرینات تیمش شرکت کرده و در وضعیت بسیار خوبی به‌سر می‌برده، اما ناگهان دچار مشکل حاد مغزی شده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، وضعیت عمومی صابر کاظمی در حال حاضر وخیم است و پزشکان مشغول تلاش برای تثبیت شرایط جسمانی او هستند. هنوز علت دقیق این اتفاق مشخص نشده و باشگاه الریان و کادر پزشکی قطر تا این لحظه توضیح رسمی درباره جزئیات این حادثه ارائه نکرده‌اند.

صابر کاظمی یکی از استعداد‌های درخشان والیبال ایران در سال‌های اخیر است که با درخشش در تیم جوانان ایران و سپس تیم ملی بزرگسالان، نام خود را به‌عنوان یکی از بهترین پشت‌خط‌زن‌های ایران مطرح کرد. 

او در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ با عملکردی درخشان به‌عنوان ارزشمندترین بازیکن رقابت‌ها (MVP) انتخاب شد و نقش مهمی در قهرمانی تیم ملی ایران داشت.

کاظمی سابقه حضور در تیم زراعت بانک ترکیه را به عنوان یکی از جوان‌ترین لژیونر‌های ایران را دارد. کاظمی با تیم فولاد سیرجان در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا ۲۰۲۱ قهرمان شد و به عنوان بهترین بازیکن این رقابت‌ها انتخاب شد.

جامعه والیبال ایران در شوک این خبر قرار گرفته است.

