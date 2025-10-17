En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش تند تهران به ادعاهای ضدایرانی MI5

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، ادعاهای ضدایرانی مدیرکل سرویس اطلاعات داخلی انگلیس (ام‌آی۵) را بی‌پایه و غیرمسئولانه دانست و به طرف انگلیسی توصیه کرد که به‌ جای تکرار اتهامات بی‌اساس، رویکردی مسئولانه و سازنده در پیش گیرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۸۷۵
| |
564 بازدید

واکنش تند تهران به ادعاهای ضدایرانی MI5

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، ادعاهای ضدایرانی مدیرکل سرویس اطلاعات داخلی انگلیس (ام‌آی۵) را بی‌پایه و غیرمسئولانه دانست و به طرف انگلیسی توصیه کرد که به‌ جای تکرار اتهامات بی‌اساس، رویکردی مسئولانه و سازنده در پیش گیرد. در این بیانیه آمده است: «سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز مراتب اعتراض شدید و رد قاطع خود نسبت به اظهارات اخیر مدیرکل سرویس امنیتی بریتانیا (MI۵) که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴ بیان شده است، اتهامات بی‌اساس و خصمانه مندرج در این اظهارات، از جمله ادعاهای مربوط به دخالت جمهوری اسلامی ایران در به‌ اصطلاح «طرح‌های مرگبار» یا «اقدامات تجاوزکارانه فرامرزی» را قاطعانه رد می‌کند. این ادعاهای بی‌پایه و غیرمسئولانه، بخشی از روند مستمر تحریف با هدف سوء‌نمایی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دوجانبه است.»

 این بیانیه می‌افزاید:«همان‌طور که بارها در اطلاعیه‌های رسمی سفارت تأکید شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در اقدامات خشونت‌آمیز، آدم‌ربایی یا آزار و اذیت افراد در بریتانیا یا سایر نقاط را به‌طور قاطع رد می‌کند. این ادعاها بدون ارائه مدارک قابل اعتماد مطرح شده و با تعهد مستمر ایران به حقوق بین‌الملل، اصل برابری حاکمیتی و ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری بین‌المللی در تضاد است.»

 رئیس سرویس اطلاعات داخلی انگلیس (ام‌آی۵) روز گذشته (پنجشنبه) در ادامه فضاسازی‌های ضدایرانی و بدون ارائه هیچ‌گونه مستندات معتبر، مدعی شد که نیروهای امنیتی این کشور طی یک‌سال گذشته ۲۰ عملیات منتسب به ایران را در خاک انگلیس خنثی کرده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن از دولت انگلیس خواست تا «از طرح یا تشدید اتهامات بی‌اساس خودداری کند و به‌جای آن، رویکردی مسئولانه و سازنده مبتنی بر گفت‌ وگو و احترام متقابل اتخاذ کند تا نگرانی‌های امنیتی مشترک از طریق روش‌های قانونی و دیپلماتیک حل‌وفصل شود.»

در پایان این بیانیه آمده است: «سفارت جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی خود برای مشارکت در چنین گفت‌ وگویی تأکید کرده و تعهد خود به رعایت هنجارهای بین‌المللی و ترویج روابط مسالمت‌آمیز بین‌المللی را مجدداً اعلام می‌دارد.»

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
انگلستان انگلیس ایران و انگلیس سرویس اطلاعات انگلیس ام آی 6
جنگ جهانی آینده در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ریزش دلار در یک ساعت
استخوان‌سازی با چای
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bGF
tabnak.ir/005bGF