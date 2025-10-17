En
فاجعه زیست‌محیطی در خزر؛ مرگ مرموز ۵۴ فوک

 رئیس اداره زیست‌بوم دریایی محیط زیست گیلان از کشف لاشه چهار فوک خزری در ساحل چونچنان رشت خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۴ لاشه فوک در سواحل گیلان مشاهده شده است.
کشف لاشه ۴ فوک خزری در سواحل گیلان؛ تعداد تلفات به ۵۴ مورد رسید

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس اداره زیست‌بوم دریایی محیط زیست گیلان از کشف لاشه چهار فوک خزری در ساحل چونچنان رشت خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۴ لاشه فوک در سواحل گیلان مشاهده شده است.
 
عباس عاشوری با اشاره به جزئیات تازه‌ای از مرگ و میر فوک‌های خزری در استان گیلان اظهار کرد: امروز جمعه، لاشه چهار قلاده فوک خزری در ساحل چونچنان رشت کشف شد.
 
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۴ قلاده فوک خزری در سواحل گیلان به صورت مرده مشاهده شده‌اند، افزود: بیش از نیمی از این تلفات در مهرماه جاری ثبت شده است.
 
عاشوری با اشاره به اینکه بیشترین میزان مرگ و میر فوک‌ها در سواحل انزلی، رشت و آستانه اشرفیه رخ داده، ادامه داد: به دلیل مواج بودن دریا، لاشه این حیوانات که به دلایل نامشخصی در دریا تلف می‌شوند، به ساحل آورده می‌شود.
 
وی با بیان اینکه منشأ این مرگ‌ومیرها هنوز مشخص نیست، تصریح کرد: فوک‌های خزری از نواحی جنوبی به سمت شمالی دریای خزر مهاجرت می‌کنند و اینکه چه اتفاقی در مناطق میانی برای آن‌ها می‌افتد هنوز برای ما نامشخص است.
 
رئیس اداره زیست‌بوم دریایی محیط زیست گیلان با بیان اینکه پیگیری‌ها برای یافتن لاشه‌ای سالم جهت بررسی علمی ادامه دارد، اظهار کرد: اغلب لاشه‌ها به دلیل ماندن طولانی‌مدت در دریا متلاشی شده‌اند و امکان نمونه‌برداری از آن‌ها وجود ندارد.
 
عاشوری با اشاره به احتمال نقش بیماری‌ها در این مرگ‌ومیرها گفت: برخی از تلفات ممکن است ناشی از ابتلاء به ویروس آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان یا ویروس دستمپر باشد به همین دلیل، پس از مشاهده لاشه‌ها، بلافاصله اقدامات دفن بهداشتی در محل انجام می‌شود تا از انتقال احتمالی بیماری به حیوانات دیگر و انسان جلوگیری شود.
 
وی تاکید کرد: به دلیل وضعیت نامناسب لاشه‌ها، امکان کالبدگشایی و آزمایش دقیق وجود ندارد و در حال حاضر نمی‌توان با قاطعیت درباره علت مرگ فوک‌های خزری اظهار نظر کرد.
 
عاشوری افزود: تا زمان مشخص شدن علت دقیق این تلفات، ضروری است تمامی شهروندان و نهادهای محلی همکاری لازم را به‌عمل آورند تا از گسترش احتمالی ویروس (در صورت تأیید و اثبات) به سایر پستانداران ساحلی مانند شغال‌ها و سگ‌ها جلوگیری شود.
