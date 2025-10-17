روایت امیر سیاری از سه مأموریت اصلی ارتش

به گزارش تابناک، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در جمع دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) با بیان اینکه این دانشگاه مهد پرورش افسران مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار است، اظهار داشت: دانشگاه افسری امام علی (ع) نقش بی‌بدیلی در تربیت فرماندهان آینده ارتش و پاسداران حقیقی امنیت کشور ایفا می‌کند.

دریادار سیاری افزود: افسران این دانشگاه باید با اتکا به ایمان، علم، انضباط و روحیه جهادی، مسیر تعالی، خودسازی و خدمت خالصانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با عزم و اراده‌ای استوار دنبال کنند.

رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی با تجلیل از مقام شامخ شهدا و یادآوری رشادت‌های آنان در دفاع مقدس تصریح کرد: شهدای عزیز ارتش با نثار جان خویش، از تمامیت ارضی، استقلال و عزت ایران اسلامی دفاع کردند و نگذاشتند حتی ذره‌ای از خاک میهن در اختیار دشمن قرار گیرد. امروز شما دانشجویان دانشگاه افسری، ادامه‌دهندگان راه پرافتخار همان شهیدان هستید و باید آماده باشید تا گام در مسیر آنان نهاده و با ایمان، شجاعت و اخلاص از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی صیانت کنید.

وی با اشاره به روحیه فداکاری و وطن‌دوستی رزمندگان اسلام گفت: سخن ماندگار خلبان سرافراز نیروی هوایی ارتش؛ شهید سرلشکر محمد خلعتبری، که فرمود «اگر ذره‌ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، آن را با خونم شست‌وشو خواهم داد»، بیانگر اوج عشق و غیرت رزمندگان ایران اسلامی نسبت به میهن و آرمان‌های انقلاب است. این روحیه، باید همواره سرلوحه کار و اندیشه نسل جوان ارتش قرار گیرد.

دریادار سیاری با استناد به فرمایش گرانقدر امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر اینکه «اگر خواهان صلحی، خود را برای جنگ آماده کن»، عنوان کرد: این فرمایش حکیمانه نشان می‌دهد که صلح و امنیت پایدار، تنها در سایه قدرت، آمادگی و بازدارندگی حاصل می‌شود. جنگ، جایی رخ می‌دهد که آمادگی وجود نداشته باشد؛ از این‌رو تا زمانی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر آموزش، تجهیزات و روحیه در سطح مطلوبی از آمادگی قرار داشته باشند، دشمن هرگز توان تهدید و تعرض نخواهد داشت و در صورت بروز هرگونه تقابل، پیروزی از آنِ نیروهای آماده و مؤمن خواهد بود.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: مأموریت ارتش در سه کلیدواژه اساسی خلاصه می‌شود؛ حفظ تمامیت ارضی، صیانت از استقلال و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. این سه اصل بنیادین، جهت‌دهنده‌ی تمامی فعالیت‌ها، آموزش‌ها و برنامه‌های ارتش در تمام سطوح است و هر افسر مؤمن و انقلابی باید این اصول را سرلوحه خدمت خود قرار دهد.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این مأموریت‌ها، در سه حوزه‌ی اساسی آموزش، تجهیزات و روحیه به‌صورت مستمر در حال ارتقاء است. ارتقاء سطح آموزش و دانش نظامی، نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات متناسب با تهدیدات روز، و حفظ و تقویت روحیه معنوی، ایمانی و انقلابی نیروها، سه محور مهم تضمین‌کننده اقتدار و بازدارندگی ارتش به شمار می‌رود.

دریادار سیاری در پایان با تأکید بر استمرار مسیر خودباوری و اقتدار ملی گفت: اقتدار امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مرهون ایمان، بصیرت، انضباط و تبعیت از فرامین فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) است. بی‌تردید، تا زمانی که این اصول در میان نیروهای مسلح نهادینه باشد، هیچ تهدیدی توان خدشه‌دار ساختن امنیت و استقلال ایران اسلامی را نخواهد داشت. شما دانشجویان افسری، باید به خود ببالید که سرباز ولایت و وارثان راستین راه شهیدان سرافراز این مرز و بوم هستید.