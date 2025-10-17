En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روایت امیر سیاری از سه مأموریت اصلی ارتش

معاون هماهنگ‌کننده ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: مأموریت ارتش در سه کلیدواژه اساسی خلاصه می‌شود؛ حفظ تمامیت ارضی، صیانت از استقلال و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. این سه اصل بنیادین، جهت‌دهنده‌ی تمامی فعالیت‌ها، آموزش‌ها و برنامه‌های ارتش در تمام سطوح است و هر افسر مؤمن و انقلابی باید این اصول را سرلوحه خدمت خود قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۳۴۸۵۶
| |
283 بازدید

روایت امیر سیاری از سه مأموریت اصلی ارتش؛ «حفظ تمامیت ارضی»، «صیانت از استقلال» و «پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» سرلوحه ماست

به گزارش تابناک، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در جمع دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) با بیان اینکه این دانشگاه مهد پرورش افسران مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار است، اظهار داشت: دانشگاه افسری امام علی (ع) نقش بی‌بدیلی در تربیت فرماندهان آینده ارتش و پاسداران حقیقی امنیت کشور ایفا می‌کند.

 دریادار سیاری افزود: افسران این دانشگاه باید با اتکا به ایمان، علم، انضباط و روحیه جهادی، مسیر تعالی، خودسازی و خدمت خالصانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با عزم و اراده‌ای استوار دنبال کنند.

رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی با تجلیل از مقام شامخ شهدا و یادآوری رشادت‌های آنان در دفاع مقدس تصریح کرد: شهدای عزیز ارتش با نثار جان خویش، از تمامیت ارضی، استقلال و عزت ایران اسلامی دفاع کردند و نگذاشتند حتی ذره‌ای از خاک میهن در اختیار دشمن قرار گیرد. امروز شما دانشجویان دانشگاه افسری، ادامه‌دهندگان راه پرافتخار همان شهیدان هستید و باید آماده باشید تا گام در مسیر آنان نهاده و با ایمان، شجاعت و اخلاص از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی صیانت کنید.

وی با اشاره به روحیه فداکاری و وطن‌دوستی رزمندگان اسلام گفت: سخن ماندگار خلبان سرافراز نیروی هوایی ارتش؛ شهید سرلشکر محمد خلعتبری، که فرمود «اگر ذره‌ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، آن را با خونم شست‌وشو خواهم داد»، بیانگر اوج عشق و غیرت رزمندگان ایران اسلامی نسبت به میهن و آرمان‌های انقلاب است. این روحیه، باید همواره سرلوحه کار و اندیشه نسل جوان ارتش قرار گیرد.

دریادار سیاری با استناد به فرمایش گرانقدر امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر اینکه «اگر خواهان صلحی، خود را برای جنگ آماده کن»، عنوان کرد: این فرمایش حکیمانه نشان می‌دهد که صلح و امنیت پایدار، تنها در سایه قدرت، آمادگی و بازدارندگی حاصل می‌شود. جنگ، جایی رخ می‌دهد که آمادگی وجود نداشته باشد؛ از این‌رو تا زمانی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر آموزش، تجهیزات و روحیه در سطح مطلوبی از آمادگی قرار داشته باشند، دشمن هرگز توان تهدید و تعرض نخواهد داشت و در صورت بروز هرگونه تقابل، پیروزی از آنِ نیروهای آماده و مؤمن خواهد بود.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: مأموریت ارتش در سه کلیدواژه اساسی خلاصه می‌شود؛ حفظ تمامیت ارضی، صیانت از استقلال و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. این سه اصل بنیادین، جهت‌دهنده‌ی تمامی فعالیت‌ها، آموزش‌ها و برنامه‌های ارتش در تمام سطوح است و هر افسر مؤمن و انقلابی باید این اصول را سرلوحه خدمت خود قرار دهد.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این مأموریت‌ها، در سه حوزه‌ی اساسی آموزش، تجهیزات و روحیه به‌صورت مستمر در حال ارتقاء است. ارتقاء سطح آموزش و دانش نظامی، نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات متناسب با تهدیدات روز، و حفظ و تقویت روحیه معنوی، ایمانی و انقلابی نیروها، سه محور مهم تضمین‌کننده اقتدار و بازدارندگی ارتش به شمار می‌رود.

دریادار سیاری در پایان با تأکید بر استمرار مسیر خودباوری و اقتدار ملی گفت: اقتدار امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مرهون ایمان، بصیرت، انضباط و تبعیت از فرامین فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) است. بی‌تردید، تا زمانی که این اصول در میان نیروهای مسلح نهادینه باشد، هیچ تهدیدی توان خدشه‌دار ساختن امنیت و استقلال ایران اسلامی را نخواهد داشت. شما دانشجویان افسری، باید به خود ببالید که سرباز ولایت و وارثان راستین راه شهیدان سرافراز این مرز و بوم هستید.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
امیر دریادار سیاری ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح حبیب الله سیاری امیر سیاری
جنگ جهانی آینده در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
استخوان‌سازی با چای
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bFw
tabnak.ir/005bFw