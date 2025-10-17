En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قهرمانی امین‌زاده در مسابقات پاراوزنه‌برداری

احمد امین‌زاده برای سومین بار به مقام قهرمانی در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری دست یافت و نامش را یک بار دیگر به‌عنوان قوی‌ترین توان‌یاب دنیا ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۸۵۰
| |
341 بازدید

قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری

به گزارش تابناک به نقل ازباشگاه خبرنگاران،مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان در مصر، عصر امروز (جمعه) با برگزاری رقابت دسته ۱۰۷+ کیلوگرم پیگیری شد؛ جایی که احمد امین‌زاده و مهدی صیادی دو نماینده کشورمان حضور داشتند و با هفت حریف دیگر به رقابت پرداختند.

احمد امین‌زاده که با رکورد ۲۶۳ کیلوگرم به عنوان قهرمانی و مدال طلای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس رسید، کار خود را با مهار وزنه ۲۵۵ کیلوگرمی آغاز کرد و در ادامه مقابل وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی موفق ظاهر شد.

دارنده مدال‌های طلای جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ و همچنین طلای بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، در تلاش سوم وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی را مهار نکرد و در پایان مسابقات این دسته با رکورد ۲۶۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا و عنوان قهرمانی شد. وی همچنین در مجموع سه حرکت نیز با ۵۱۵ کیلوگرم در رده ۱۲ ایستاد.

همچنین مهدی صیادی دیگر ملی‌پوش ایران در دسته فوق سنگین، ابتدا وزنه ۲۳۷ کیلوگرمی را مهار کرد و در تلاش دوم مقابل وزنه ۲۴۲ کیلوگرمی ناکام بود. او در تلاش سوم وزنه ۲۵۰ کیلوگرمی را انتخاب کرد، اما موفق به مهار آن نشد و با همان رکورد ۲۳۷ کیلوگرم در رده ششم ایستاد. صیادی در مجموع سه حرکت نیز در رده بیستم قرار گرفت.

در این رقابت نمایندگان برزیل و گرجستان به ترتیب با رکورد‌های ۲۵۱ و ۲۵۰ کیلوگرم در رده‌های دوم و سوم ایستادند و به مدال‌های نقره و برنز رسیدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسابقات جهانی پاراوزنه برداری پاراوزنه برداری احمد امین‌زاده
جنگ جهانی آینده در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ریزش دلار در یک ساعت
استخوان‌سازی با چای
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bFq
tabnak.ir/005bFq