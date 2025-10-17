اوضاع فرهاد مجیدی در امارات وخیم شد!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هفته پنجم رقابت های لیگ امارات با انجام دو بازی آغاز شد.

در حساس‌ترین بازی البطائح با هدایت فرهاد مجیدی از الوحده پذیرایی کرد.

البطائح در ادامه نتایج کابوس وار خود در فصل جاری یک شکست دیگر را تجربه کرد.

شاگردان فرهاد مجیدی در این بازی خانگی با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خوردند.

این پنجمین شکست پیاپی البطائح به شمار می آید. این تیم در ۶ بازی ۵ شکست خورده است و تنها یک پیروزی را به دست آورده تا فرهاد مجیدی به شدت خطر اخراج را احساس کند.

برای الوحده در این بازی محمد قربانی در ترکیب اصلی بازی کرد. این تیم با پیروزی که به دست آورد موقتا به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد.