هاشمیان: برای پیروزی مقابل خیبر مصمیم

به گزارش تابناک از استان لرستان، «وحیدهاشمیان» سرمربی تیم پرسپولیس در ابتدای صحبتهای خود ضمن ابراز خرسندی از حضور در خرمآباد، به تشریح وضعیت تیم پس از وقفه لیگ به دلیل بازیهای ملی پرداخت و اظهار کرد: بعد از بازی با گلگهر، به دلیل فیفادی وقفهای در مسابقات داشتیم، ۱۰ نفر از بازیکنان ما در اختیار تیمهای ملی بزرگسالان، امید، مونتهنگرو و ازبکستان بودند که از سه روز پیش به تمرینات بازگشتند.
وی افزود: نکته مهم این بود که همه آنها به سلامت برگشتند به دلیل زمان کوتاه، تمرینات تاکتیکی خود را به صورت فشرده انجام دادیم تا برای این بازی آماده شویم.
سرمربی پرسپولیس خبرهای خوبی درباره بازیکنان مصدوم تیمش داد و افزود: نکته مثبتی که در این مدت وجود داشت، بهبود وضعیت مصدومان بود، ما مصدومان زیادی داشتیم که خوشبختانه تعدادی از آنها به شرایط بهتری رسیدهاند و انشاءالله تعدادی دیگر نیز در هفتههای آینده بازخواهند گشت.
هاشمیان بیان کرد: روند بهبودی آنها بسیار خوب بوده و در صورت نیاز فردا از آنها استفاده خواهیم کرد البته اولویت اصلی سلامتی بازیکنان است و سپس با توجه به شرایط بازی در موردشان تصمیمگیری میکنیم.
وی با تمجید از تیم حریف گفت: طبیعتاً تیم خیبر تیمی با بازیکنان خوب و یک مربی بسیار خوب مانند آقای رحمتی است که سالها با هم بازی کردهایم. امیدوارم فردا شاهد یک بازی خیلی خوب و تماشایی برای هواداران و تماشاگران باشیم. ما مصمم هستیم که یک پیروزی بسیار خوب و مقتدرانه به دست آوریم.
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به سؤالی درباره انتظارات هواداران گفت: در هر تیم بزرگی چه در ایران و چه در خارج، هواداران همیشه خواهان پیروزی هستند و این انتظار کاملاً بهجاست، ما به این اعتقاد داریم که باید کارمان را با وجدان، پشتکار و با تمام توان انجام دهیم، به نظر من نتیجهای که تا امروز کسب کردهایم با رشد فنی تیم ما مطابقت نداشته است. امیدواریم با بازگشت مصدومان و رسیدن به انسجام تیمی، نتایج دلخواه را نیز کسب کنیم.
وی در واکنش به شایعات مطرحشده مبنی بر دریافت اولتیماتوم از سوی هیئت مدیره باشگاه این موضوع را قاطعانه رد کرد و گفت: من هیچ اطلاعی در این موضوع ندارم و تا روزی که اینجا هستم چه یک روز، چه ده سال، به همراه کادر فنی بیشترین تلاش را برای موفقیت تیم انجام میدهیم، جلسات ما با هیئت مدیره برای تبادل نظر، موشکافی مسائل و برنامهریزی برای آینده تیم است. هیچ اولتیماتومی به من داده نشده است.
هاشمیان در خصوص تعداد بالای مصدومان تیم در هفتههای اخیر توضیح داد: دلایل مختلفی وجود دارد، برخی مصدومیتها در اردوی تیمهای ملی اتفاق افتاد، برخی بازیکنان مصدومیت را از فصل گذشته داشتند و همه مصدومیتها در تمرینات ما رخ نداده است بهرحال فوتبال با مصدومیت همراه است، خوشبختانه امروز برای اولین بار تقریباً تمامی بازیکنان را در تمرین داشتیم.
وی در پایان درباره ترکیب تیم برای بازی فردا گفت: ما هر روز با کادر فنی، پزشکی و بدنسازی جلسه داریم از بازیکنان طوری استفاده میکنیم که علاوه بر کمک به تیم، ریسک آسیبدیدگی مجدد نداشته باشند. فردا ما یک تیم هستیم و میخواهیم نشان دهیم که قصد داریم خیلی سریع به جایگاه اصلی خود برگردیم.