En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تلویزیون ترکیه: اسرائیل دنبال محوری علیه ایران با ترکیه و آذربایجان!
تعداد بازدید : 383
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۴۸۲۲
کد خبر:۱۳۳۴۸۲۲
1328 بازدید
نبض خبر

افشاگری ظریف درباره روس‌ها در پاسخ به اتهام لاوروف: ماجرای شامپاین!

محمدجواد ظریف در واکنش به اتهام سرگی لاوروف وزیرامورخارجه روسیه مبنی بر اینکه اسنپ بک ابتکار او بوده، پاسخ ئداد و گفت: «نه تنها اسنپ بک برای روزهای آخر مذاکرات نبود بلکه اختصاص به گفت وگوهای بین بنده و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز نداشت. آقای لاوروف و فرانسوی‌ها پیشنهادی در مورد وضعیت قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت علیه ایران دادند که خیلی بد بود . یک روز دیدیم آقای کری کاغذی در دست و پیشنهادی دارد مبنی بر اینکه بیاییم قطعنامه‌ها را 6 ماه 6 ماه تعلیق کنیم یعنی هر شش ماه باید می‌رفتیم به شورای امنیت. به کری گفتم این چه پیشنهادی است که آورده‌ای؟ به عقل و شعور من توهین می‌کنی؟ گفت نه من به شعور تو توهین نمی‌کنم این را رفیقت لاوروف داده است!... در ژنو 2 که هنوز امتیاز کافی نگرفته بودیم، لاوروف شامپاین آورده بود که توافق شود... روسیه دو تا خط قرمز داره. اول اینکه ایران نباید هیچ وقت با دنیا روابط آرام داشته باشد و دوم اینکه نباید با دنیا به درگیری برسد. باید در همین حالت ساکن بماند.. چون هروقت ما خواستیم مذاکره کنیم روسیه بازی درآورده است... اگه بخواهیم با دنیا روابط عادی داشته باشیم روسیه پشتمون رو خالی می‌کند...» ویدیوی بخشی از اظهارات ظریف را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سرگی لاوروف محمدجواد ظریف ایران و روسیه ویدیو روابط ایران و روسیه فیلم ایران روسیه اسنپ بک مکانیزم ماشه برجام مذاکرات ژنو
اخبار مرتبط
افشای هشدار روسیه به تله اسنپ بک در برجام
افشاگری ظریف درباره سطح بی‌اعتمادی به او در دوران وزارتش
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود
حمله نماینده روسیه به فرانسه حین اسنپ بک
لحظات تایید بازگشت تحریم‌های شورای امنیت + زیرنویس
زبان بدن پوتین در دیدار با مقام امنیتی ایران
وزیرِ پزشکیان: روسیه در جنگ دوازده روزه کمکی نکرد!
پاسخ پوتین به خبرنگار ترکیه‌ای: از ایران حمایت نمی‌کنید؟
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
رفع اتهام و دفاع محکم از روسیه در صداوسیما را ببینید
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
چین و روسیه به خاطر منافع ما منافع خودشان را به خطر نخواهند انداخت
ایران غربگرا موجب فروپاشی روسیه می‌شود!
افشاگری ظریف علیه ولادیمیر پوتین
هرچه رابطه ایران و آمریکا تقویت شود، روسیه بیشتر نگران می‌شود
ادعای معامله ایران توسط روسیه با آمریکا: همه چیز قابل معامله است!
سفیر ایران در مسکو: روس‌ها هم به ایرانی‌ها اعتماد ندارند!
ظریف مکالمه خصوصی‌اش با اژه‌ای را فاش کرد
روسیه، ایران را سپر خودش می‌کند!
به من هشدار دادند که سر به سر روسیه نگذار! / روس‌ها در ردصلاحیت‌ها نقش داشتند / ایران کارت بازی‌ روسیه است!
روابط ایران و روسیه؛ از روس‌دوستی تا روس‌ستیزی
واکنش ظریف به این سخنان سفیر روسیه: اگر به ایران حمله شود، برایش دعا می‌کنیم!
ظریف: لاوروف درباره اسنپ‌بک خلاف می‌گوید
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
حرف‌های معنادار لاوروف: غربی‌ها درباره ایران دنبال دیپلماسی نیستند!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟