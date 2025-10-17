واکنش پزشکیان به ثبت سه روستای گردشگری ایران

به گزارش تابناک، رئیسجمهوری تاکید کرد: ایران، سرزمین رشادت و هنر است که تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است.
مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دل کویر تا دامنه البرز و ساحل نیلگون خلیج فارس، سه روستای شفیعآباد کرمان، کندلوس مازندران و سهیلی قشم، امروز نام ایران را دوباره در نقشه جهانی گردشگری درخشان کردند. ایران، سرزمین رشادت و هنر که تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است.»
سازمان جهانی گردشگری روستای شفیعآباد کرمان، سهیلی قشم و کندلوس مازندران را در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان ثبت کرده است.