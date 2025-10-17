استایل جدید الناز شاکردوست در افتتاحیه یک فیلم

\u062f\u0631 \u0627\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u00ab\u06a9\u062c \u067e\u06cc\u0644\u0647\u00bb \u0627\u0644\u0646\u0627\u0632 \u0634\u0627\u06a9\u0631\u062f\u0648\u0633\u062a \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u0630\u0627\u0628 \u062e\u0648\u0634 \u062f\u0631\u062e\u0634\u06cc\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0