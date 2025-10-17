En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۳ روستای ایران جهانی شدند+ اسامی

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: سه روستای شاخص کشور، شفیع‌آباد در دل کویر لوت، کندلوس در دل جنگل‌های هیرکانی و سهیلی در خلیج‌فارس ثبت جهانی شدند.
کد خبر: ۱۳۳۴۸۱۳
| |
560 بازدید

۳ روستای ایران جهانی شدند/ اسامی

به گزارش تابناک به نقل از مهر،سید رضا صالحی‌امیری، اعلام کرد: امروز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، سه روستای ارزشمند ایران، شفیع‌آباد در کویر لوت کرمان، کندلوس در مازندران و سهیلی در جزیره قشم، به‌عنوان بهترین روستاهای گردشگری جهان در فهرست سازمان جهانی گردشگری ثبت شدند.

 او این رخداد را نقطه عطفی تاریخی برای معرفی ظرفیت‌های ایران به جهانیان دانست.

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت این دستاورد گفت: این انتخاب، تجلی خرد ایرانی در توسعه پایدار، حفاظت از میراث و مشارکت مردم در آینده‌سازی کشور است.

او درباره روستای سهیلی افزود: سهیلی، ستاره خلیج‌فارس و نماد گردشگری سبز است. مردم این روستا نخستین الگوی گردشگری تالابی مبتنی بر محیط‌زیست در خلیج فارس را خلق کرده‌اند. آن‌ها با جایگزینی آلاچیق‌های شناور کم‌صدا به جای قایق‌های موتوری، از جنگل‌های حرا، ذخیره‌گاه زیست‌کره جهانی حفاظت کرده‌اند و زنان و کودکان با پرورش بذر حرا در خانه، هزاران نهال کاشته‌اند. امروز سهیلی نه‌تنها مقصد رصد ستاره سهیل و گردشگری طبیعی شده، بلکه با رستوران‌های دریایی، بازارچه‌های محلی و جشنواره‌های خوراک، به پایتخت گردشگری خوراک جنوب ایران تبدیل شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی درباره کندلوس گفت: کندلوس، در دامنه‌های البرز و دل جنگل‌های هیرکانی، نمونه‌ای از گردشگری فرهنگی و مدیریت جامعه‌محور است. این روستا با پیشینه‌ای چهار هزار ساله، میراث و دانش بومی را زنده نگه داشته، اقتصاد را مردمی کرده و الگویی جهانی برای ترکیب فرهنگ، علم و هنر با توسعه پایدار فراهم کرده است.

وی درباره شفیع‌آباد افزود: شفیع‌آباد، نماد توانمندی زنان ایرانی در دل کویر لوت است. زنان این روستا با تشکیل تعاونی‌ها، تولید صنایع‌دستی و سوغات را آغاز کرده و بخشی از درآمد خود را صرف احیای قنات‌ها و باغات خشکیده کرده‌اند. امروز شفیع‌آباد با مدیریت اقامتگاه‌ها، تورهای بیابانی، اکوکمپ‌های بین‌المللی و برگزاری ماراتن جهانی لوت، به مرکز گردشگری بیابانی ایران و جهان تبدیل شده است.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر پیام این موفقیت گفت: ثبت سهیلی، کندلوس و شفیع‌آباد در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان، نشان می‌دهد که ایران در سه پهنه متفاوت طبیعت خود، الگویی از زندگی پایدار، میراث پویا و گردشگری انسان‌محور ارائه کرده است. این سه روستا، سه فصل از کتاب هویت ایران‌اند؛ کتابی که به زبان احترام به طبیعت، همدلی مردم و خرد ایرانی نوشته شده است. باشد که این سه روستا، همچون سه ستاره در آسمان ایران بدرخشند و مسیر توسعه متوازن گردشگری در سراسر کشور را روشن‌تر سازند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روستا رضا صالحی امیری میراث فرهنگی جنگل هیرکانی
جنگ جهانی آینده در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ریزش دلار در یک ساعت
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
استخوان‌سازی با چای
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bFF
tabnak.ir/005bFF