ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ایمان محرابی نیا ، در تشریح آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا انارک و مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدودههای سه راهی چلاو و رینه، آزادراه رشت - قزوین حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: همچنین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل تونل شماره ۱ تا تونل شماره ۲ و آزادراه پردیس – تهران محدوده تونل شماره ۲، آزادراه کرج – قزوین حدفاصل گلشهر تا کمالشهر، آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیز ترافیکسنگین است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور تصریح کرد: در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - شمال مسیر (رفت و برگشت) محورهراز و آزادراه قزوین – رشت مسیر (جنوب به شمال) تردد روان است.
این مقام مسئول در مرکز مدیریت راههای کشور همچنین عنوان کرد که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما پدیده مه گرفتگی در برخی از محورهای استانهای اردبیل وگلستان گزارش شده است.
وی در پایان گفت: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) از ساعت ۱۳ تا اطلاع بعدی ممنوع است.