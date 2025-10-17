بارورسازی ابرها راهکار مقابله با خشکسالی نیست

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سحر تاجبخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور درباره بارورسازی ابر‌ها اظهار کرد: بارورسازی ابر‌ها یک موضوع عملیاتی و علمی است که در بسیاری از مناطق دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: آنچه بدیهی است، هدف اجرای این طرح است؛ اینکه با چه هدفی بارورسازی ابر‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم، اهمیت زیادی دارد.

رئیس سازمان هواشناسی افزود: بارورسازی ابر‌ها یکی از روش‌هایی است که موجب تراکم آب‌های داخل ابر می‌شود و در بسیاری از کشور‌ها نیز در این زمینه فعالیت‌هایی انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بسیاری از کشور‌ها بارورسازی ابر‌ها را تأیید نکرده و فعالیت‌ها در این زمینه را متوقف کرده‌اند.

تاجبخش مسلمان گفت: موضوعی که برای سازمان جهانی هواشناسی اهمیت دارد این است که این سازمان نه کشور‌ها را به بارورسازی ابر‌ها توصیه می‌کند و نه آنان را از انجام آن بازمی‌دارد.

وی اضافه کرد: در سطح جهانی، بارورسازی ابر‌ها در حوزه تحقیق و فعالیت‌های پژوهشی مورد توجه است و ما نیز در همین حد می‌توانیم روی آن کار کنیم.

وی تأکید کرد: موضوع خشکسالی و کمبود منابع آبی، به‌ویژه آب‌های زیرزمینی و احیای دریاچه ارومیه از جمله مواردی است که در ارتباط با بارورسازی ابر‌ها بسیار مطرح می‌شود. با این حال، نمی‌توان به‌عنوان یک راهکار قطعی برای حل این معضلات بر بارورسازی ابر‌ها تأکید کرد. هرچند در بخش‌های تحقیقاتی و پژوهشی می‌توان درباره بارورسازی ابر‌ها اظهار نظر کرده و در این زمینه فعالیت داشت.