حضور سردار قاآنی در مراسم تشییع پیکر سردار افشار

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0642\u0627\u0622\u0646\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0635\u0628\u062d \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0641\u0634\u0627\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u0642\u0628\u0644 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0627\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0631\u0627\u0645\u0648\u0646 \u062a\u0631\u0648\u0631 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0642\u0627\u0622\u0646\u06cc \u0645\u0637\u0631\u062d \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0633\u0645\u06cc \u062a\u06a9\u0630\u06cc\u0628 \u0634\u062f.\u00a0\n\u00a0